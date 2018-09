Donezk: 12.000 Mann starkes ukrainisches Kontingent bereitet Offensive vor

Die Kiewer Machthaber haben im Raum von Mariupol am Asowschen Meer eine etwa 12.000 Mann starke Gruppierung aufgestellt und planen einen Angriff auf die Volksrepublik Donezk. Das erklärte der stellvertretende Oberbefehlshaber der Donezker Volkswehr, Eduard Bassurin, am Dienstag in Donezk.