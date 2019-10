Bei dem ausgehandelten Deal zwischen Ankara und Washington über eine Waffenruhe in Syrien ging es unter anderem darum, dass die Vereinigten Staaten alle Sanktionen gegen die Türkei aufheben. US-Präsident Donald Trump scheint dieser Vereinbarung zu folgen. Er kündigte die Aufhebung der Sanktionen gegen Ankara an.

Diese Sanktionen wurden zuvor wegen der türkischen Syrien-Offensive verhängt.

Die Türkei soll im Gegenzug nach Angaben von US-Präsident Donald Trump eine dauerhafte Waffenruhe in Nordsyrien verkündet haben. Trump erklärte am Mittwoch im Weißen Haus, die türkische Regierung habe seine Regierung darüber informiert, dass sie die Kämpfe und die Offensive in Nordsyrien stoppen werde.

IN KÜRZE MEHR....