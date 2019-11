Assanges Vater, eine von Assanges Anwält*Innen, Renata Avila, der UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, und WikiLeaks-Chefredakteur Kristinn Hrafnsson nehmen an der öffentlichen Anhörung zum Gerichtsverfahren gegen Assange und die Pressefreiheit am 27. November in Berlin teil.