Iran: Demos nach Tötung von General Soleimani durch US-Luftangriff

Am Freitag finden im Iran nach der Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani durch einen US-Luftangriff Massenkundgebungen statt.

General Qassem Soleimani war der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Eliteeinheit, hatte in Iran hohes Ansehen genossen und galt als ein Volksheld. Er hat sich unter anderem sehr aktiv an der Bekämpfung von der IS*, al-Nusra und al-Qaida im ganzen Nahen Osten beteiligt.

Besonders bei den Freitagsgebeten fielen harte Worte in Richtung Washington wie „Tod den USA” und „Rache, Rache”. „Den Begriff Sicherheit und Entspannung können die Amerikaner ab heute vergessen”, sagte Ahmad Chatami beim Freitagsgebet in Teheran.

*Islamischer Staat, auch Daesh – Terrororganisation, in Deutschland un Russland verboten