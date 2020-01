US-Koalition bestätigt Aussetzung von Unterstützung irakischer Sicherheitskräfte

Die von Washington angeführte internationale Koalition zur Bekämpfung des „Islamischen Staates“* hat am Sonntag den Stopp der Ausbildung sowie Unterstützung der irakischen Sicherheitskräfte verkündet.

Als Grund wurden die anhaltenden Raketenangriffe auf Stützpunkte ihrer Truppen genannt.

„Unsere erste Priorität ist der Schutz des ganzen Personalbestands der Koalition, der sich zur Bekämpfung von Daesh verpflichtet hat. Wiederholte Raketenschläge, die in den letzten zwei Monaten von Einheiten der ‚Kataib Hisbollah‘ durchgeführt wurden, haben den Tod von Soldaten der irakischen Sicherheitskräfte sowie von einem Zivilisten verursacht“, hieß es in einer Erklärung.

Deswegen widme sich die Koalition nun völlig dem Schutz der irakischen Stützpunkte, wo ihre Truppen stationiert sind. Dies beschränke die Kapazitäten des Bundes in Bezug auf Ausbildungsprogramme sowie die Unterstützung von Anti-IS-Operationen der regionalen Sicherheitskräfte, hieß es weiter.

„Kataib Hisbollah“ ist eine irakische schiitische Miliz, der in den USA vorgeworfen wird, einen Luftschlag gegen einen US-Stützpunkt in Kirkuk durchgeführt zu haben. Die Organisation selbst bestreitet jegliche Verwicklung. Ihr Gründer, Abu Mahdi al-Muhandis, war durch einen US-Drohnenangriff in der Nacht zum Freitag zusammen mit dem iranischen General Qassem Soleimani getötet worden.

Über eine mögliche Aussetzung von Koalitionsaktivitäten hatte zuvor AFP unter Berufung auf eigene Beamtenquellen berichtet.

*Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten

