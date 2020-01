Erdogan: Türkische Truppen nach Libyen ausgerückt

Seit Jahren bekämpfen sich in Libyen die so genannte „Einheitsregierung” im Westen und General Khalifa Haftar im Osten. Eine erbitterte Schlacht tobt um die Hauptstadt Tripolis. Zuletzt erklärte die Türkei, möglicherweise Truppen in das Land zu entsenden, um die „Einheitsregierung” zu unterstützen. Nun ist genau dies anscheinend geschehen.