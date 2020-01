Sultan des Oman nach fast 50 Jahren an der Macht gestorben – Nachfolger bereits vereidigt

Sultan Kabus bin Said, der seit 1970 den Oman regierte, ist gestorben. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur ONA am Samstag. Ein Cousin des Sultans schwor den Eid als neuer omanischer Herrscher.

Sultan Kabus starb am Freitagabend im Alter von 79 Jahren. Er war lange krank. Die Todesursache ist noch unbekannt.

„(…) Seine Majestät Sultan Kabus bin Said bin Taimur der Große ist am Freitagabend, dem 14. Dschumada l-ula 1441 d. H., was dem 10. Januar 2020 entspricht, vor Gott getreten“, zitierte die Agentur die Mitteilung der Kanzlei des Sultans.

Im Land wurde eine dreitägige Trauer angekündigt. In dieser Zeit werden öffentliche und private Institutionen ruhen. Die Beerdigung des Sultans ist für Samstag anberaumt.

Neuer Sultan offenbar bereits vereidigt

Der 65-jährige Cousin von Kabus bin Said, Haitham bin Tariq Al Said, ist neuer Herrscher des Omans geworden. Das bestätigte die Regierung auf Twitter.

صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق بن تيمور آل سعيد - حفظه الله - يؤدي القسم سلطانا للبلاد وفقًا لنص المادة السابعة من النظام الأساسي للدولة، وذلك إثر انعقاد مجلس العائلة المالكة وتقريره تثبيت من أوصى به جلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد - طيب الله ثراه - عرفانا وامتنانا وتقديرا له. pic.twitter.com/pVOC7JVr3i — التواصل الحكومي (@Oman_GC) 11. Januar 2020

Demzufolge legte Haitham bin Tariq, der ehemalige omanische Kulturminister, bereits den Eid als Sultan ab. Er habe dabei die Fortsetzung der Modernisierung des Landes und seiner Entwicklung in verschiedenen Bereichen bestätigt, so Medien.

Modernisierer des Omans

Der an der britischen Militärakademie Sandhurst ausgebildete Kabus bin Said hatte am 23. Juli 1970 mit Hilfe der früheren Kolonialmacht Großbritannien und des Militärs seinen Vater Said bin Taimur entmachtet.

Kabus modernisierte das Land, indem er die Einnahmen aus dem Ölgeschäft unter anderem in die Infrastruktur investierte. Allerdings ist die Finanzlage angespannt und die Arbeitslosigkeit vergleichsweise hoch. Analysten befürchten teilweise, dass alte Stammesfehden wieder aufbrechen könnten.

In der Außenpolitik war das Land in den vergangenen Jahrzehnten oft ein Vermittler. Maskat hat gute Beziehungen sowohl zu den sunnitischen Nachbarn auf der Golfhalbinsel als auch zum schiitischen Iran. So wurde durch Verhandlungen im Oman auch der Grundstein für das historische Atomabkommen mit dem Iran gelegt, das die USA mittlerweile aber aufgekündigt haben.

Bestimmung des Nachfolgers

Sultan Kabus heiratete 1976 seine Cousine Prinzessin Sayyida Kamila bint Tariq Al Said, die kinderlose Ehe wurde allerdings nach kurzer Zeit geschieden. Kabus schloss danach keine neue Ehe. Der absolute Herrscher Omans hatte keine Kinder und öffentlich auch keinen Nachfolger benannt.

Einem Statut von 1996 zufolge musste die königliche Familie innerhalb von drei Tagen einen Nachfolger bestimmen.

