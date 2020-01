Bei der Berliner Konferenz soll es gerade der Oberbefehlshaber der Libyschen Nationalarmee, Chalifa Haftar, gewesen sein, der sich weigerte, das Abkommen über den Waffenstillstand in Libyen zu unterzeichnen. Dies teilte eine diplomatische Quelle gegenüber der Agentur RIA Novosti in Moskau mit.

„In Berlin hatte eben Haftar es abgelehnt, eine Vereinbarung über die Waffenruhe zu unterzeichnen. Er verhielt sich eigenartig: Er schaltete das Telefon ab, setzte sich mit niemandem in Verbindung und verreiste, ohne jemanden in Kenntnis zu setzen“, so die Quelle.

Die Berliner Konferenz fand nach interlibyschen Verhandlungen in Moskau unter Teilnahme der Vertreter von Russland und der Türkei statt. Der Oberbefehlshaber der Libyschen Nationalarmee, Chalifa Haftar, verließ damals Moskau, ohne eine Vereinbarung über den Waffenstillstand mit der Tripolis-Regierung von Fajis al-Sarradsch unterzeichnet zu haben. Die Delegation aus Tripolis unterzeichnete das Abkommen und begab sich nach Istanbul.

Nach dem Sturz und der Ermordung des libyschen Führers Muammar al-Gaddafi 2011 hörte Libyen praktisch auf, als ein einheitlicher Staat zu existieren. Aktuell besteht Doppelherrschaft im Lande. Im Osten sitzt das vom Volk gewählte Parlament, und im Westen, in der Hauptstadt Tripolis, herrscht die mit Unterstützung der Uno und der EU gebildete Regierung der Nationalen Einheit. Die Behörden des Ostteils des Landes agieren unabhängig von Tripolis und kooperieren mit der Libyschen Nationalarmee des Marschalls Haftar.

