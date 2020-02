Zwei türkische Soldaten bei Luftangriffen in Idlib getötet – Ankara

Bei den Luftangriffen in der syrischen Provinz Idlib sind zwei türkische Militärs ums Leben gekommen, gab das türkische Verteidigungsministerium am Donnerstag bekannt.

Fünf weitere türkische Soldaten sollen demzufolge Verletzungen erlitten haben.

İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50’den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 20, 2020

Das Amt teilte am Donnerstag auf Twitter unter Berufung auf „diverse Quellen in der Region Idlib“ mit, dass mehr als 50 syrische „Regimeelemente“ in der Provinz getötet worden seien. Darüber hinaus seien „fünf Panzer, zwei gepanzerte Mannschaftstransportwagen, zwei gepanzerte Pick-ups und eine Haubitze“ vernichtet worden.

Der Chef der Kommunikationsverwaltung in der Administration des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun, machte Damaskus für den Luftschlag verantwortlich, bei dem die türkischen Soldaten starben.

„Unser Staat wird das Blut unserer Märtyrer nicht ohne Rache lassen“, schrieb Altun auf Twitter.

Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır.



Suriye’yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir.



Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 20, 2020

Lage in Idlib

In Idlib befindet sich eine der vier so genannten Deeskalationszonen, die 2017 unter Vermittlung Russlands, des Irans und der Türkei etabliert worden waren, um Zivilisten einen Ausweg aus den Kriegsgebieten zu ermöglichen. Anders als die drei anderen demilitarisierten Zonen wird Idlib immer noch nicht von der Regierung in Damaskus kontrolliert.

Neben Millionen Zivilisten werden dort Zehntausende extremistische Kämpfer und Terroristen vermutet. Die größten Gruppen sind die von der Türkei unterstützte Nationale Befreiungsfront und die Terrormiliz „Haiʾat Tahrir asch-Scham“*.

*Terrororganisation, in Russland und Deutschland verboten

mo/sna