Erdogan bestätigt Öffnung türkischer Grenze

Laut Erdogan überquerten bereits rund 18.000 Menschen die türkische Grenze. Die Entscheidung begründete er damit, dass Ankara eine neue Flüchtlingswelle aus Syrien nicht überstehen könne. Er fügte dem hinzu, dass sich die Zahl noch erhöhen wird.

„Wir haben seit geraumer Zeit gesagt, dass wir nicht verpflichtet sind, so viele Flüchtlinge aufzunehmen. Sie haben uns Hilfe versprochen, aber Sie tun nichts, und gestern haben wir unsere Grenzen geöffnet. Es sind bereits 18.000 Flüchtlinge vergangen, und heute wird sich die Zahl auf 25.000 oder 30.000 erhöhen, und wir werden unsere Türen nicht schließen. Denn die EU muss ihr Wort halten”, sagte Erdogan am Samstag in Istanbul.

Einer Reuters-Meldung zufolge hat die griechische Polizei bereits Tränengas gegen die Menschen eingesetzt, die den Grenzübergang versuchten.

Zuvor hatten Medien unter Verweis auf anonyme türkische Beamten berichtet, dass Ankara als Reaktion auf die Eskalation im syrischen Idlib die Grenzen zu Europa geöffnet haben sollte.

Erdogan gab außerdem Details eines Telefongesprächs mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bekannt. Er habe den russischen Staatschef aufgefordert, dem Konflikt in Idlib fernzubleiben. Das Verteidigungsministerium Russlands erklärte seinerseits, dass die jüngsten Gespräche zwischen Moskau und Ankara zur Erwägung von Schritten geführt hätten, die einen dauerhaften Waffenstillstand in Idlib sichern könnten.

Erdogan kündigte außerdem umfassende Angriffe in Idlib an. Bei den bereits gestarteten Angriffen seien Lagerhäuser mit Chemiewaffen sowie Luftabwehrsysteme und Landebahnen zerstört worden, sagte er.

Eskalation in Idlib

Die schwelenden Spannungen in der Deeskalationszone von Idlib eskalierten erneut am Donnerstag, als Terroristen der Miliz „Dschabhat Fath asch-Scham” (früher als die Al-Nusra-Front bekannt) einen groß angelegten Angriff auf Positionen der syrischen Armee durchführten. Syrische Truppen schossen zurück, bei ihrem Gegenangriff kamen mindestens 33 türkische Soldaten ums Leben. Am Freitag sagte der russische Militär, die im Kreuzfeuer gefangenen türkischen Streitkräfte hätten sich überhaupt dort nicht befinden dürfen. Türkische Medien berichteten später, dass die türkische Armee in den letzten Wochen rund 130 Einheit syrischer Militärtechnik zerstört hatte. Russland hofft weiterhin auf eine Rückkehr zu einer friedlichen Lösung des Konflikts.

Am Freitag legte Athen ein Veto gegen eine geplante NATO-Erklärung, in der die Allianz ihre Solidarität mit Ankara üzum Ausdruck bringen sollte. Berichten zufolge traf Griechenland die Entscheidung trotz des Widerstands der USA, Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands.

msch/sna