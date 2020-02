FDP-Fraktionsvize: Berlin muss Athen beim Grenzschutz helfen

Der Vizechef der FDP-Bundestagsfraktion, Stephan Thomae, hat die Bundesregierung aufgefordert, Griechenland beim Schutz der Grenze gegen zahlreiche Migranten aus der Türkei zu helfen. „Wir befinden uns in einer Eskalationsspirale an der griechisch-türkischen Grenze und erleben dramatische Zustände“, sagte er am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.