Chef italienischer Regierungspartei PD mit Coronavirus infiziert

Der Vorsitzende der in Italien mitregierenden Demokratischen Partei, Nicola Zingaretti, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies gab der 54-jährige Politiker am Samstag auf sozialen Netzwerken bekannt.

Zingaretti betonte, dass es ihm gut gehe. Er müsse aber zunächst zu Hause in Quarantäne bleiben. Der Politiker und seine Familie hielten sich an die Anweisungen der Mediziner und der Wissenschaft.

I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto! — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) March 7, 2020

„Die Gesundheitsbehörde Asl hat die Personen, mit denen ich in den vergangenen Tagen Kontakt gehabt habe, informiert, damit sie sich untersuchen lassen“, sagte Zingaretti in einem Facebook-Video.

Er habe sein Umfeld in der Politik benachrichtigt, sodass die Arbeit weitergehen könne.

Die Demokratische Partei (Partito Democratico, PD) regiert in Rom gemeinsam mit kleineren Kräften und der Fünf-Sterne-Bewegung (Movimento 5 Stelle, M5S). Es gab zwar in Italien bereits mehrere infizierte Politiker, Zingaretti ist jedoch besonders bekannt.

Coronavirus

Die chinesischen Behörden hatten am 31. Dezember 2019 die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über den Ausbruch einer Lungenkrankheit mit unbekannter Ursache in der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei informiert. Als Krankheitserreger wurde ein neuartiges Virus identifiziert. Das Virus löst eine Lungenkrankheit aus, die die Bezeichnung Covid-19 bekommen hat.

Nach jüngsten Angaben wurde das Virus SARS-CoV-2 weltweit bei mehr als 102.000 Menschen nachgewiesen, 3491 Fälle endeten tödlich. Am stärksten betroffen sind China, Südkorea, Italien und der Iran.

mo/mt/dpa