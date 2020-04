Boris Johnson soll Regierungsruder bald wieder übernehmen – Medien

Nach Angaben des britischen Magazins „The Telegraph“ könnte der 55-jährige Politiker am Montag wieder an Bord sein.

Allerdings sagte der britische Gesundheitsminister Matt Hancock am Freitag dem Sender Sky News, es sei noch offen, ob Johnson schon in drei Tagen an die Regierungsspitze zurückkehre.

Covid-19-Infizierung des britischen Regierungschefs

Am 27. März hatte Boris Johnson bekannt gegeben, mit dem neuartigen Coronavirus infiziert zu sein. Er begab sich in Selbstisolation, setzte jedoch seine Arbeit und seine Amtsführung fort. Am 5. April berichtete seine Kanzlei, der Premierminister sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Coronavirus

Er verbrachte zwischenzeitlich drei Tage auf der Intensivstation der Klinik, nachdem sich sein Gesundheitszustand deutlich verschlechtert hatte. Am 12. April wurde der 55-Jährige aus dem St. Thomas' Hospital entlassen

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 11. März den Ausbruch des neuen Covid-19-Erregers als Pandemie eingestuft.

Weltweit wurden laut der Johns-Hopkins-Universität (JHU) bereits mehr als 2,7 Millionen Menschen in 185 Ländern mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert. Bisher wurden demnach 191.231 Todesopfer registriert.

mo/mt/rtr