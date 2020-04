Hoffnung auf Treffen der UN-Vetomächte: Trump und Macron beraten über Corona-Krise

US-Präsident Donald Trump und der französische Staatschef Emmanuel Macron haben Medienberichten zufolge am Sonntag über die Corona-Krise beraten. Laut einem Sprecher sind dabei ein Treffen der Vetomächte des UN-Sicherheitsrates und die Reform der Weltgesundheitsorganisation (WHO) thematisiert worden.

Trump und Macron hätten die Hoffnung auf ein baldiges Treffen der UN-Vetomächte (Frankreich, Großbritannien, USA, Russland und China) geäußert, um über das Vorgehen in der Pandemie zu diskutieren, sagte Trumps Sprecher Judd Deere gegenüber Journalisten. Zudem sprachen die beiden über die positiven Entwicklungen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie und die Fortschritte bei der „Öffnung“ der Weltwirtschaft.

Es seien außerdem andere regionale und bilaterale Themen besprochen worden.

„Präsident Trump und Präsident Macron waren sich über die Notwendigkeit einig, die Weltgesundheitsorganisation zu reformieren“, hieß es aus dem Weißen Haus weiter.

USA stoppen Zahlungen an WHO

US-Präsident Donald Trump hatte in der vergangenen Woche einen Stopp der Zahlungen an die WHO veranlasst. Trump warf der Organisation Missmanagement vor und machte sie für die Vielzahl an Toten durch die Viruserkrankung Covid-19 mitverantwortlich. Durch das Vertrauen der WHO auf Angaben aus China habe sich die Epidemie dramatisch verschlimmert und global ausgebreitet, sagte der US-Präsident.

Kritiker in den USA werfen Trump vor, damit von seinem eigenen fehlgeschlagenen Krisenmanagement ablenken zu wollen. Der Zahlungsstopp stieß auch international auf Kritik. Die USA sind der größte Beitragszahler der WHO.

Corona-Pandemie

Die Weltgesundheitsorganisation stuft den Ausbruch der neuen Coronavirus-Infektion COVID-19 seit dem 11. März als Pandemie ein. Nach den neuesten Daten der WHO wurden weltweit mehr als 2,9 Millionen Infektionsfälle registriert, über 205.000 Menschen sind gestorben.

pd/sb