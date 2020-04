Leichtgewicht oder Global Player: Treibt Corona-Krise den Aufstieg Indiens voran?

Auch diesmal wird schon über die „Welt nach dem Virus“ geredet. Alle versuchen, die künftige Sensation vorherzusagen oder sogar zu organisieren. Manche glauben, dass Indien zum neuen „Glückspilz“ aufsteigen wird. Dieser Auffassung ist beispielsweise der Leiter des inzwischen einflussreichen Nationalen Instituts für die Transformation Indiens, Rajiv Kumar. Dabei scheinen seine Überlegungen durchaus logisch zu sein.

Erstens kämpft Indien Kumar zufolge sehr effizient gegen die Covid-19-Pandemie, wobei es die Aktivitäten von 18 Prozent der Bevölkerung auf Eis gelegt hat – dafür aber die höchste Einschätzung von internationalen Experten in Oxford bekommen. Nach Auffassung der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) werden in diesem Jahr alle größten Industrieländer der Welt Verluste hinnehmen müssen – außer China und „möglicherweise“ Indien. Und das wäre ein guter Ansatz für ein Wunder.

Zweitens habe sich China gerade nach 2009 als größte „Produktionsstätte“ der Welt etabliert, indem es globale Liefernetze eingerichtet habe, und Indien könnte ähnlich zum globalen Spitzenreiter im Dienstleistungsbereich aufsteigen, so Kumar weiter. Dabei geht es nach seinen Worten um alle möglichen Gebiete von Systemen für Fernstudium bis zu Design-Dienstleistungen oder wissenschaftlichen Forschungen.

Drittens verfügen die Inder über eine einmalige Ressource: Sie sprechen Englisch und sind verhältnismäßig jung (die Zahl der jungen Menschen wird auf 700 Millionen geschätzt). Weitere Dutzende Millionen Inder (jung, englischsprachig, ausgebildet) leben in anderen Ländern. Das wäre eine ideale Voraussetzung für die Einrichtung der erwähnten globalen Netze.

Alles sieht also richtig und durchaus machbar aus – wenn man strategisch denkt. Aber bei strategischen Vorhersagen ist es immer schwer, den Faktor der klinischen Idiotie zu berücksichtigen. Und in Zeiten von historischen Erschütterungen kommt so etwas vor.

Hier ist eine Situation, die zeigt, warum Indien beim Aufstieg zum neuen „globalen Wunder“ auch scheitern könnte. Als im Land das „Lockdown“ ausgerufen wurde, kamen einzelne Vertreter des großen indischen Volkes auf die Idee, dass die Infektion von Ausländern verbreitet wird, und bemühten sich darum, diese möglichst zu vertreiben. Dann entstand die Idee, dass die Infektion von einer anderen Kategorie der Mitmenschen stammen könnte: sogar von Mitbürgern, aber von Muslimen. Manche Inder, die in den Golfländern arbeiten, posteten in sozialen Netzwerken entsprechende Kommentare, die aber die Aufmerksamkeit von Arabern auf sich zogen – und diese reagierten darauf. Und natürlich fanden sich auch solche, welche zur Abschiebung indischer Gastarbeiter aufriefen.

Und dabei kämen insgesamt beinahe neun Millionen Menschen zusammen – nicht mehr und nicht weniger. Erwähnenswert ist auch, dass Indien etwa die Hälfte aller Geldüberweisungen in ausländischen Währungen gerade von seinen Arbeitsmigranten aus dem Nahen Osten erhält. Und auch 80 Prozent seines Ölimports. Die arabischen und indischen Eliten wissen sehr genau, dass es sich um beiderseitig äußert günstige Beziehungen handelt, die wegen der übermäßigen Sensibilität einzelner Mitbürger (auf beiden Seiten) lieber nicht belastet werden sollten. Ob die Politiker diese aber in den Griff bekommen können, ist fraglich, und die aktuelle Situation in der Welt vergrößert diese Zweifel umso mehr.

Vorerst handelt es sich um einen Einzelfall, aber es gibt inzwischen auch allgemeinere – oder wenigstens Überlegungen zu solchen. Und wenn wir schon bei Indiens Vorteilen dank seiner riesigen Gemeinde im Ausland sind, stellt sich die Frage: Wie entwickelt sich die Situation um die Migration in der ganzen Welt im Kontext der Pandemie?

Denn es ist kein Geheimnis, dass das wirtschaftliche Gedeihen sehr vieler Länder gerade mit Migration verbunden ist – egal ob legaler oder illegaler. Was das Gedeihen angeht, so endet allmählich die Ära, in der sich das globale BIP in den letzten 30 Jahren verdoppelt hat, die Weltbevölkerung um zwei Milliarden Menschen gewachsen ist – und gleichzeitig die Armut im Allgemeinen überwunden wurde. Die Migration ist ein Teil des Prozesses, in dessen Rahmen der Zugang der Menschen zum erwähnten globalen BIP erleichtert wurde. Das war bzw. ist ein Problem (aber gleichzeitig auch eine Möglichkeit), um das sich bis zuletzt ganz verschiedene politische Prozesse in verschiedenen Ländern, Region und der ganzen Welt drehten. Aber dann brach die Corona-Krise aus.

Die Verbindung der Massenmigration mit Verseuchung (egal, ob mit Covid-19 oder mit anderen Mikroorganismen) ist offensichtlich. Es ist immerhin das Beispiel Singapurs bekannt, wo man das Corona-Problem schon in den Griff bekommen hatte, dann aber von der zweiten Infektionswelle heimgesucht wurde – wegen der schlechten Lebensbedingungen der Gastarbeiter, die eng zusammengepfercht in Unterkünften leben. Ähnliche Informationen kommen auch aus Großbritannien, wo ausländische Gastarbeiter (aus Indien, Afrika, Bangladesch usw.) in Großstädten (London, Birmingham usw.) unter ähnlichen Bedingungen leben. Umso prekärer wird die Situation angesichts des Umstandes, dass im Nationalen Gesundheitsdienst nur 56 Prozent Einheimische arbeiten – und alle anderen selbst Einwanderer sind, denen man kaum vorwerfen kann, sie wären Rassisten.

Wirtschaftsexperten denken derzeit darüber nach, welche Rolle der Migrationsfaktor in der künftigen „Welt nach Corona“ spielen könnte, und können sich vorerst nicht einigen. Denn einerseits werden billige Arbeitskräfte noch gefragter sein als bisher, denn die Geschäftskreise werden im Zuge der Corona-Krise große Verluste tragen. Andererseits ist es so, dass viele Einheimische ohnehin nicht gerade positiv gegenüber Migranten eingestellt waren, und jetzt könnte die Situation in dieser Hinsicht noch schlimmer werden. Es stellt sich sogar die Frage: Wird es überhaupt noch Migranten geben? Denn US-Präsident Trump hat sie beispielsweise einfach verboten. Ob seinem Beispiel andere Politiker folgen werden?

Gleichzeitig aber wird die Migration „von unten“ unter Druck gesetzt – wegen Hungers und anderen Unheils in solchen Ländern, aus denen eben die meisten Gastarbeiter kommen. UN-Experten zufolge müssen aktuell mehr als 800 Millionen Menschen weltweit hungern, und Ende dieses Jahres könnte diese Zahl um weitere 130 Millionen steigen.

Migration ist nur einer der Faktoren, die jegliche Vorhersagen zweifelhaft machen, was den Aufstieg dieser oder jener Länder nach der Corona-Krise angeht. Es gibt ja auch andere Faktoren. Und alles, was wir im Moment wissen, ist, dass einige Länder danach ihre Positionen verbessern werden. Ob Indien eines von ihnen sein wird? Das wäre durchaus möglich – oder eben auch nicht.