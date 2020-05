Demokraten und Republikaner im US-Kongress haben in einer gemeinsamen Erklärung ein Angebot der Regierung von Präsident Donald Trump zurückgewiesen, ihnen Corona-Schnelltests bereitzustellen, bevor sie ins Parlament zurückkehren. Dies berichtete der TV-Sender CNN am Samstag.

Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, versicherten in einer Erklärtung, sie seien „dankbar“ für das Angebot des Präsidenten, würden es aber „respektvoll ablehnen“.

Die Parlamentarier wollten nicht riskieren, dass Corona-Tests an wichtigerer Stelle fehlten, erläuterten Pelosi und McConnell.

„Der Kongress will die Ressourcen weiter an die Einrichtungen an der Frontlinie schicken, wo sie am schnellsten und am besten Gutes bewirken können“, schrieben sie mit Blick auf Krankenhäuser und andere Einrichtungen.

Zuvor hatte Trumps Regierung angekündigt, tragbare Testgeräte in den Senat schicken zu wollen, um eventuelle Coronavirus-Infektionen festzustellen. McConnell und Pelosi erklärten jedoch, dass die Gesetzgeber und Kongressmitarbeiter „übliche Testregeln anwenden werden, die das Büro des behandelnden Arztes eingeführt hat, bis diese schnelleren Technologien in größerem Umfang verfügbar sind“.

Nach einer wegen der Corona-Pandemie verlängerten Sitzungspause sollen sich die US-Senatoren am Montag in Washington versammeln.Corona in den USA

Die USA sind das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Land weltweit. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden dort bereits mehr als 1,1 Millionen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen, etwa 66.000 Infizierte starben.

pd/sb