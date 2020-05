Der Aufstieg Chinas habe eine Schlüsselrolle bei der Destabilisierung des gesamten Weltsystems gespielt, heißt es in einem Beitrag. Die Verzögerung, mit der die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die internationale Gemeinschaft vor den Gefahren der Corona-Pandemie gewarnt hatte, sei ein Beweis für die Abhängigkeit der Organisation von Peking, so die Autoren.

Eine weitere Lehre aus Corona sei, dass die Vereinigten Staaten nicht mehr die Rolle ausüben, die sie sich im 20. Jahrhundert zugewiesen hatten, nämlich die der Weltführung.

Hätte Washington sich in den letzten Jahren dieser Mission zunehmend entzogen, so werde die aktuelle Krise, die das Land bereits geschwächt hat, die USA dazu zwingen, die Rolle völlig aufzugeben.

Darüber hinaus habe die Corona-Krise der Einheit Europas einenversetzt, heißt es weiter. Es habe die Pandemie nicht vorhersagen können, sei nach dem Corona-Ausbruch ratlos gewesen und habe keine Hilfe für die am stärksten betroffenen EU-Mitgliedstaaten organisieren können.

Um die Entwicklung einer gerechteren und sicheren Weltordnung nach der Krise beeinflussen zu können, müsse Europa den eigenen wirtschaftlichen Wiederaufbau solidarisch und entschlossen organisieren, resümiert „Le Monde“.

Corona weltweit

Weltweit wurden laut Daten der WHO bereits mehr als drei Millionen Menschen mit dem neuartigen Virus Sars-CoV-2 infiziert. Bisher wurden demnach über 243.000 Todesopfer registriert.

Die USA sind das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Land weltweit. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden dort bereits mehr als 1,1 Millionen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen, etwa 66.000 Infizierte starben.

