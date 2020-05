Israels Armee zerstört Haus von palästinensischem Attentäter – Video

Die israelische Armee hat am Montag im Westjordanland das Haus eines palästinensischen Attentäters teilweise zerstört.

In dem Dorf Kobar nahe Ramallah demolierten die Truppen nach palästinensischen Angaben das oberste Stockwerk eines Gebäudes. Die israelische Armee teilte mit, es gehöre einem Palästinenser, der im vergangenen August an einem Bombenanschlag auf Israelis beteiligt gewesen sei. Dabei war eine 17-Jährige getötet worden.

מצורף סרטון מהפעילות להריסת בית המחבל בכפר כובר שבמרחב החטיבה המרחבית "בנימין": pic.twitter.com/z9NMGjZxna — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 11, 2020

​Während des Einsatzes kam es nach Armeeangaben zu gewaltsamen Konfrontationen mit Anwohnern. Dutzende Palästinenser hätten Reifen in Brand gesetzt sowie Steine und Brandflaschen auf Soldaten geworfen. Nach Angaben des palästinensischen Rettungsdienstes Roter Halbmond wurde ein Palästinenser von einem Tränengaskanister am Kopf getroffen und schwer verletzt. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach dem Anschlag waren drei Männer festgenommen worden. Es handele sich um Mitglieder der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP), teilte der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Bet im September mit. Sie stammten alle aus dem Raum Ramallah nördlich von Jerusalem.

Bei dem Bombenanschlag nahe der Siedlung Dolev nordwestlich von Ramallah im besetzten Westjordanland waren auch der 46 Jahre alte Vater und der 19 Jahre alte Bruder der Jugendlichen schwer verletzt worden.

Israel setzt Häuserzerstörungen als Abschreckungsmaßnahme ein. Von Menschenrechtsorganisationen wird diese Kollektivstrafe als Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht eingestuft. Israels höchstes Gericht hat Häuserzerstörungen jedoch immer wieder erlaubt und Klagen dagegen zurückgewiesen.

Israel hat während des Sechstagekrieges 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Die Palästinenser fordern die Gebiete dagegen für einen eigenen Staat – mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

msch/dpa