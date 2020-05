Fünf Jahre nach Verbrechen: Israeli wegen Mordes im Westjordanland verurteilt — Medien

Ein Bezirksgericht in der israelischen Stadt Lod hat am Montag den Rechtsaktivisten Amiram Ben-Uliel wegen Mordes bei einem Brandanschlag im Juli 2015 im arabischen Dorf Duma im Westjordanland verurteilt, bei dem ein palästinensisches Kleinkind und seine Eltern ums Leben gekommen waren. Dies teilen zahreiche Medien mit.

Amiram Ben-Uliel sei des Mordes an drei Mitgliedern der palästinensischen Familie Dawabsheh schuldig befunden worden, hieß es. Das Bezirksgericht habe ihn des Brandanschlags beschuldigt, in dessen Ergebnis das Ehepaar und sein kleiner Sohn ums Leben kamen.

Hintergrund

Der Mord an der arabischen Familie, der sich in der Nacht zum 31. Juli 2015 ereignete, sorgte für Aufsehen. Damals steckten die Angreifer zwei Häuser in Brand, dabei hinterließen sie extremistische Inschriften an den Wänden. Der anderthalbjährige Ali Dawabsheh starb im Feuer, seine Eltern und sein älterer Bruder erlitten schwere Verbrennungen. Später starben die erwachsenen Familienmitglieder - Saad und Riham Dawabsheh - im Krankenhaus, nur ein vierjähriger Junge überlebte.

Unter dem Verdacht des Mordes wurde eine Gruppe junger Siedler festgenommen, von denen einige zu jener Zeit minderjährig waren. Sie wurden wegen Brandstiftung aus rassistischen Gründen und der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation angeklagt. Einige der von den Angeklagten erhaltenen Geständnisse wurden später aus dem Fall ausgeschlossen: Ihre Anwälte konnten nachweisen, dass diese unter „besonderem Einfluss“ erlangt wurden.

Ben-Uliel verbrachte zweieinhalb Jahre in Haft und wurde dann im Sommer 2018 in den Hausarrest verlegt. Das Gericht in Lod, das ihn für schuldig befunden hat, drei Menschen getötet zu haben, ließ zugleich die Anklage wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation fallen. Die Anwälte des Angeklagten haben bereits erklärt, dass sie gegen das Urteil Berufung einlegen wollen.

