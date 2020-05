Japan: Daten der Selbstverteidigungskräfte möglicherweise nach Hackerangriff durchgesickert — Medien

Am Donnerstag gab das Unternehmen bekannt, dass Daten von 621 Partnerunternehmen, die Verträge mit NTT Communications abgeschlossen haben, durchgesickert seien.

Bei den vermuteten Lecks handle es sich um Informationen zur Kommunikationsausrüstung und zum Aufbau einer Einrichtung der maritimen Selbstverteidigungskräfte Japans in Yokosuka südlich von Tokio sowie zu deren Kommunikationsleitungen an etwa zehn Standorten, hieß es. Laut der Quelle wurde ohne Genehmigung auf mehr als 100 Datensätze zugegriffen. Das Verteidigungsministerium ließ die Frage unbeantwortet, ob diese Daten Verteidigungsinformationen enthalten könnten.

Nach Angaben von Kyodo sind darunter keine Dateien mit einem Vermerk „Geheim“, es besteht aber die Befürchtung, dass die gestohlenen Informationen zur Beeinträchtigung der Informationsinfrastruktur – des Telekommunikationsnetzes zwischen dem Verteidigungsministerium und den Selbstverteidigungskräften – führen könnte.

Von Hackern angegriffen

Am 7. Mai hatte NTT Communications verdächtige Vorgänge auf dem Server erkannt und die Verbindungen zu externen Netzwerken unterbrochen, hieß es. Innerhalb einer Woche stellte sich heraus, dass ein Datenleck aufgetreten war. Am 4. und 5. Mai hätte es über einen in Singapur ansässigen Server mehrere nicht autorisierte Zugriffe auf Informationen zum Verteidigungsministerium gegeben. In einem Bericht an die Behörde vom 13. Mai meldete NTT den Fall, betonte aber, es gebe keine Befürchtungen über mögliche Lecks von Informationen, die geschützt werden müssten, so die Quelle.

Vor etwas mehr als einer Woche war ein groß angelegter Hackerangriff auf das japanische Unternehmen „Mitsubishi Electric“ gemeldet worden, wodurch Daten über den neuesten Waffentyp – eine Hochgeschwindigkeits-Gleitrakete – geleakt werden konnten.

pd/sb