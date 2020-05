„Nehmen keinen einzigen Flüchtling mehr an“: Griechische Stadt lehnt Athens Pläne zu Migranten ab

Der Bürgermeister von Grevena, Giorgos Dastamanis, sprach sich bei einer Pressekonferenz am Donnerstagabend nach Angaben der Athener Zeitung „Kathimerini“ gegen die Pläne der griechischen Regierung aus.

„Wir werden keinen einzigen Flüchtling mehr aufnehmen“, zitiert das Blatt den Bürgermeister.

Dastamanis zufolge erkannte bereits das zuständige Ministerium in Athen an, dass Grevena bereits die „schwerste Last in der Region Westmakedonien“ trage. Die griechische Regierung habe, dass „keine Flüchtlinge mehr in die Munizipalität Grevena kommen“ würden. Die Behörden der Stadt „staunen“ deshalb über Berichte von Medien und inoffiziellen Quellen, wonach „weitere Migranten erwartet“ würden.

Er verstehe, dass das Problem der Flüchtlinge ein nationales Problem sei. Jedoch „muss jeder dies schultern, nicht Grevena allein“.

Flüchtlinge in Griechenland

Mitte April hatten sich mehr als 39.000 Migranten auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos aufgehalten. Die Lager mit einer Aufnahmekapazität von rund 7000 Menschen sind restlos überfüllt.

Um einer möglichen Coronavirus-Ausbreitung in den Flüchtlingscamps vorzubeugen, begann die griechische Regierung im Mai mit der Verlegung Hunderter Migranten aus Lesbos' Lager Moria aufs Festland.

mo/mt