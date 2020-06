Brasilien: Hackergruppe twittert persönliche Daten von Präsident Bolsonaro

Auf einem Twitter-Account mit dem Namen „Anonymous Brasil“ sind private Informationen über den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, von seinen drei Söhnen und verschiedenen Regierungsministern veröffentlicht worden. Dies berichteten brasilianische Medien am Montagabend (Ortszeit) übereinstimmend.

Demnach handelt es sich bei den Daten unter anderem um Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Personalausweis-Nummern, Gehalt, Wohnadressen, Kreditwürdigkeit, Zahlungsfähigkeit, Vermögen und Schulden. Auch eine angebliche Tankquittung auf den Namen des Präsidenten über 56.160 Reais (fast 10.000 Euro) von Februar soll darunter sein.

Justizbehörde leitet Untersuchung ein

Justizminister André Mendonça schrieb am Dienstag auf Twitter, er habe veranlasst, dass eine Untersuchung der Veröffentlichungen durch die Bundespolizei aufgenommen wird. Das Nutzerkonto wurde von Twitter inzwischen gesperrt.

"Determinei à @policiafederal abertura de inquérito para investigar vazamento de informações pessoais do presidente @JairBolsonaro, seus familiares e demais autoridades." — Ministro André Mendonça (support) (@Min_AM_Apoio) June 2, 2020

​Das Vorgehen, möglichst viele private Informationen wie Telefonnummern und Adressen, in manchen Fällen auch Kreditkartennummern oder Scans von Ausweisdokumenten illegal abzufischen und online zu stellen, wird „Doxxing“ genannt. Die Betroffenen sollen im Netz vorgeführt werden. Außerdem wollen die Täter einen Missbrauch der Daten ermöglichen.

„Anonymous Brasil“ kündigt Comeback an

Auf dem Twitter-Account war seit Oktober 2018 nichts mehr veröffentlicht worden. Am Sonntag waren Anhänger Bolsonaros bei den regelmäßigen Demonstrationen gegen das Oberste Gericht, den Kongress und die Anti-Corona-Maßnahmen auf starken Widerstand von Gegendemonstranten gestoßen. Am selben Tag kündigte „Anonymous Brasil“ an, man wolle jetzt wieder aktiv werden und sich „gegen jede polizeiliche Repression“ wenden.

