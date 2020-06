Witwe und Sohn von Drogenbaron Escobar müssen vor Gericht

Gegen María Isabel Santos Caballero und Juan Sebastián Marroquín Santos seien Geldwäschevorwürfe erhoben worden, schreibt die argentinische Zeitung „La Nacion“ am Donnerstag. Gemeinsam mit einer Reihe von Komplizen sollen sie Geld aus dem Drogenhandel unter anderem in Bauprojekte in Argentinien investiert haben, zitierte das Blatt aus der Klagezulassung.

Ermittlungen nach Aussagen eines anderen Drogenbosses

Mitangeklagt sind ein kolumbianischer Drogenhändler, argentinische Unternehmer und Anwälte sowie der frühere kolumbianische Fußballnationalspieler Mauricio Serna.

Escobars Witwe und Sohn sollen vor allem zwischen den verschiedenen Beteiligten in dem Geldwäschering vermittelt haben. Die Ermittler wurden auf das Netzwerk aufmerksam, nachdem der kolumbianische Drogenboss José Bayron Piedrahíta in der Haft in den USA ausgepackt hatte. Piedrahíta galt bis zu seiner Festnahme als einer der einflussreichsten und am besten vernetzten Drogenhändler des südamerikanischen Landes.

Escobars Witwe war Mitte der 1990er Jahre mit ihren zwei Kindern nach Argentinien ausgewandert, nachdem der mächtige Chef des Medellín-Kartells auf der Flucht vor der Polizei erschossen worden war.

Escobar revolutionierte ab Ende der 1970er Jahre den internationalen Drogenhandel, verdiente Milliarden mit dem Schmuggel von Kokain in die USA und soll für den Tod von bis zu 6000 Menschen verantwortlich sein.

mo/sb/dpa