Lesbische Paare erhalten Zugang zur Samenspende: Nationalrat erlaubt „Ehe für alle“ in der Schweiz

Nachdem der Nationalrat die Sitzung zum Thema „Ehe für alle“ vertagt hatte, kam am Donnerstag nun die Entscheidung: Die große Kammer des Schweizer Parlaments stimmte „Ja“ für die gleichgeschlechtliche Ehe. Auch der als kritisch angesehene Punkt, dass lesbische Paare Zugang zur Samenspende erhalten, wurde befürwortet. Die meisten Parteien – ausgeschlossen sind die SVP und ein Teil der CVP – haben „Ja“ gestimmt. Insgesamt waren 132 Stimmen dafür, 52 dagegen und 13 Personen hätten sich enthalten.

In einer Stellungnahme begrüßte auch der Bundesrat die Entscheidung des Nationalrates. Justizministerin Karin Keller-Sutter sehe diese Abstimmung als eine Beseitigung von Ungleichheiten. Einzig die Vorlage über den Zugang zur Samenspende sehe die Bundespräsidentin problematisch. Auch wenn der Bundesrat nicht gegen die Vorlage ist, so habe er es für sinnvoll erklärt, eine Revision etappenweise durchzuführen.

Laut der Schweizer Zeitung „Tages-Anzeiger“ gehöre vor allen Dingen nach Keller-Sutter das Kinderrecht auf die Abstammungskenntnis zur Debatte: Wie dieses gewährleistet werden soll, wird derzeitig von einer Arbeitsgruppe geprüft.

Langer Prozess

Momentan habe aber nur die eine Hälfte des Parlaments abgestimmt. Der Ständerat solle später, wahrscheinlich in der Herbst-Session, über die Vorlage entscheiden. Angekündigt wurde jedoch auch ein Referendum, welches die evangelikale Partei EDU (eidgenössisch-demokratische Union) angekündigt hatte. Im Falle, dass die EDU genügend Unterschriften sammelt und das Referendum zu Stande kommt, müsse die Initiative vor das Volk kommen.

Laut der deutschen Zeitschrift „Zeit“ würden Umfragen belegen, dass die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung für eine Gleichberechtigung homosexueller Paare steht. Somit stehen die Chancen hoch, dass gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz heiraten dürfen – wann konkret dies jedoch der Fall sein wird, steht bislang nicht fest. Erstmals wurde die Initiative „Ehe für alle“ im Jahre 2013 von der Grünliberalen Partei lanciert.

Nach über 6 Jahren hat sich der Nationalrat endlich für die #Ehefüralle samt Zugang zur Fortpflanzungsmedizin ausgesprochen. Ein grossartiger gesellschaftspolitischer Sprung zu Beginn des neuen Jahrzehnts! *https://t.co/lMi2WtJHCR pic.twitter.com/ZN6dNOtUSa — Grünliberale Schweiz (@grunliberale) June 11, 2020

lm