Ohne jubelnde Massen: Ersatz-Parade zum 94. der Queen in Windsor veranstaltet – Fotos und Video

Die Queen wurde eigentlich am 21. April geboren. Die Geburtstagsfeierlichkeiten finden aber immer im Sommer statt. Der Höhepunkt ist normalerweise die alljährliche Zeremonie „Trooping the Colour“, eine grandiose Show mit Musik, Hunderten Pferden und mehr als 1000 Soldaten in Gardeuniformen.

The Queen enjoying today’s military ceremony at Windsor Castle, held to mark Her Majesty’s Official Birthday. 👇 pic.twitter.com/ZABtAZxUWN — The Royal Family (@RoyalFamily) June 13, 2020

„Mini-Trooping“

Wegen der Corona-Krise wurde die übliche Militärparade in London gestrichen. Stattdessen gab es am Samstag einen kleinen Aufmarsch der Welsh Guards in roter Uniform und Bärenfellmütze – unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln.

🎥 highlights from today’s Official Birthday ceremony.



📺 Footage courtesy of the BBC. pic.twitter.com/NKCqB5fIMn — The Royal Family (@RoyalFamily) June 13, 2020

Queen feiert in diesem Jahr ohne ihre Liebsten

Darüber hinaus spielte eine Kapelle die Nationalhymne „God save the Queen“. Die Monarchin verfolgte die als „Mini-Trooping“ bezeichnete Zeremonie lächelnd von einem überdachten Podium im Innenhof des Schlosses aus.

Die 94-Jährige saß zwischen zwei Soldaten. Andere Mitglieder der königlichen Familie wohnten der Parade nicht bei.

Die doppelte Geburtstagstradition geht auf King George II. zurück, der im Jahr 1748 entschied, seinen Geburtstag im Sommer feiern zu lassen. Sein eigentlicher Geburtstag war am 30. Oktober.

mo/sb/dpa