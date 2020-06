Droht militärischer Konflikt zwischen China und Indien?

Bei einem Zwischenfall an der indisch-chinesischen Grenze sind mehrere Soldaten gestorben. Das berichten am Dienstag internationale Medien. Der Ton zwischen Peking und Neu-Delhi wird also rauer. „Chinas Militär errichtet illegale Posten auf unserem Territorium“, heißt es aus Indien. Die indische Armee hätte zuvor provoziert, so Vorwürfe aus China.

Sprecher der indischen Armee erklärten, es sei gestern Abend an einem umstrittenen Grenzabschnitt in der nordwestindischen Region Ladakh zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit Opfern auf beiden Seiten gekommen. Das meldete der „Deutschlandfunk“ (DLF) am Dienstagvormittag.

Ladakh ist ein Hochplateau im Himalaja, das Indien lange Zeit als Teil Kaschmirs beanspruchte, dann aber 2019 in ein sogenanntes Unionsterritorium umwandelte. So wird ein bundesunmittelbares Gebiet des Staates Indien bezeichnet. Die Region wird seither direkt von Neu-Delhi verwaltet. Dort, in 4.000 Metern Höhe, verläuft die chinesisch-indische Grenze. Östlich von Ladakh kontrolliert China das Gebiet Aksai Chin. Aber auch die indische Regierung beansprucht dieses Territorium am Westrand von Tibet.

Drei Angehörige der indischen Streitkräfte „wurden bei einem gewaltsamen Aufeinandertreffen mit chinesischen Soldaten an der umstrittenen Himalaja-Grenze getötet“, berichtete die britische Tageszeitung „The Guardian“.

„Auf Provokationen aus Indien reagiert“ – Peking

„Die Todesfälle sind die ersten ihrer Art seit mindestens 45 Jahren in dem Grenzgebiet.“

Demnach seien drei Soldaten der indischen Armee in dem Scharmützel mit chinesischen Truppen getötet worden. „Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte, man habe auf Provokationen und Angriffe indischer Truppen reagiert“, so der „DLF“. „An der 3.500 Kilometer langen Grenze zwischen Indien und China, deren genauer Verlauf an einigen Stellen umstritten ist, haben die Spannungen zuletzt zugenommen.“

„China errichtet widerrechtlich Posten“ – Neu-Delhi

„Drei indische Soldaten kommen bei Konflikt mit Chinas Militär ums Leben“, titelte die „Süddeutsche Zeitung“ (SZ) am Dienstag.

„Hochrangige Militäroffizielle beider Seiten wollen sich jetzt treffen, um die Situation zu entschärfen“, berichtete die internationale Nachrichtenagentur „AP“. Bei dem Konflikt an der umstrittenen Grenze zwischen Indien und China am Salzsee Pangong Tso habe es auf beiden Seiten Opfer gegeben. Laut dem „Guardian“ hatte das chinesische Militär dabei ebenfalls Verluste zu beklagen. Wie hoch diese waren, sei bisher noch unklar.

Zwischen den beiden Nuklearmächten mit den größten Bevölkerungen der Welt gebe es zurzeit wieder verstärkte Spannungen. Der Zusammenstoß zwischen chinesischen und indischen Truppen in der umstrittenen Region im Himalaja ereignete sich Angaben der indischen Armee zufolge in der Nacht zum Montag.

An der jüngsten Konfrontation sollen demnach Tausende von Soldaten beider Seiten beteiligt gewesen sein. „Sie standen an vier Punkten im nicht markierten Grenzgebiet einige hundert Meter voneinander entfernt. Die Probleme begannen Anfang Mai, als indische Beamte sagten, chinesische Soldaten betraten ein von Indien kontrolliertes Gebiet und begannen, Zelte und Wachposten zu errichten.“ Indiens Armeesprecher betonten, „die chinesischen Soldaten hatten wiederholte verbale Warnungen ignoriert, was zunächst zu Steinwürfen und Faustkämpfen führte.“ Später eskalierte die Lage militärisch.

Genaue Todesursachen der Soldaten „noch unklar“

Es würden widersprüchliche Angaben dazu kursieren, wie die Soldaten ums Leben kamen. Ebenso nicht geklärt sei, ob Schusswaffen dabei in Gebrauch waren.

China habe wegen des jüngsten Vorfalls eine deutliche Protestnote bei der indischen Regierung eingelegt, wie ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums sagte. Es sei schockierend, „dass am 15. Juni indische Soldaten ernsthaft den vereinbarten Konsens auf beiden Seiten verletzten, zwei Mal illegal die Grenze überschritten und provokative Angriffe auf chinesisches Personal verübten, was zu ernsthaften physischen Konflikten zwischen den beiden Grenztruppen führte“.

Himalaja: Ungeklärte Grenz-Konflikte zwischen Indien und China

Der Nachrichtenagentur „Reuters“ zufolge rief Peking Indien dazu auf, „keine unilateralen Aktionen zu unternehmen oder Probleme zu verursachen.“

„Wenige Hundert Meter von der Stelle der jüngsten Konfrontation entfernt gibt es seit mehr als einem Monat Auseinandersetzungen (…), unterstützt von gepanzerten Fahrzeugen und Artillerie“, so die „SZ“. „Offiziere und Diplomaten haben sich wiederholt getroffen, um die Lage zu beruhigen, aber keinen Durchbruch erzielt.“

China beanspruche mehr als 90.000 km² im von Indien kontrollierten, aber umstrittenen östlichen Himalaya sowie weitere 38.000 km² im Westen. „Der Grenzverlauf ist nicht nur hier, sondern an vielen Punkten im Himalaja umstritten, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass die frühere Kolonialmacht Großbritannien unklare Verhältnisse in der Region hinterließ. (…) China und Indien hatten 1962 einen kurzen Krieg um ihre Grenze im Himalaja geführt, den China gewann. Seither gibt es immer wieder Zwischenfälle. Der Grenzverlauf ist nach wie vor nicht geklärt. Seit 1975 ist kein Soldat mehr entlang der Grenze der beiden Staaten getötet worden. Auch US-Präsident Donald Trump hatte kürzlich angeboten, in dem Konflikt zu vermitteln, was die beiden Länder nicht wollten.“