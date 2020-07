USA weiter auf Konfrontationskurs gegen Sozialismus - Trump

„Das venezolanische Volk leidet unter dem unlegitimen und tyrannischen Regime, das das Ziel verfolgt, demokratische Institutionen zu zerstören, Menschenrechte zu verletzen, in Korruption verwickelt zu sein und die bisher härteste wirtschaftliche und humanitäre Krise auszunutzen. Aber die USA haben große Hoffnungen in Bezug auf das Volk von Venezuela“, hieß es in Trumps Mitteilung.

Zudem äußerte Trump seine Hoffnung darauf, dass das venezolanische Volk „eine richtige Unabhängigkeit erreichen“ werde.

„Mein Executive Office wird immer dem Sozialismus entgegenstehen“, versicherte Trump.

Zuvor hatte der US-Präsident mitgeteilt, dass er bereit sei, sich mit dem Präsidenten von Venezuela, Nicolás Maduro, zu treffen – allerdings mit dem Ziel, dessen „friedlichen Rücktritt“ zu besprechen.

Anfang 2019 hatten in Venezuela Massenproteste gegen den amtierenden Präsidenten des Landes, Nicolás Maduro, begonnen, kurz nachdem er seine zweite Amtszeit als Präsident antrat. Der venezolanische Oppositionsführer Juan Guaidó hatte sich danach zum Interimspräsidenten erklärt, wobei die USA und europäische Länder Guaidó als neuen Staatschef anerkannten. In den letzten Wochen gab es in Venezuela Dutzende Festnahmen im Zusammenhang mit dem angeblichen Umsturzversuch.

