Sieben Sicherheitskräfte bei Bombenexplosion in Afghanistan getötet – Medien

Demnach ereignete sich der Vorfall am Mittwochmorgen auf einer Landstraße. Laut „Tolo News“ seien bei der Explosion sieben Sicherheitsbeamte, darunter der Polizeichef eines Landkreises, Dad Gul, ums Leben gekommen.

Medienberichten zufolge waren am vergangenen Wochenende bei zwei Bombenexplosionen in verschiedenen Regionen des Landes fünf afghanische Polizisten getötet und vier weitere verletzt worden.

Anti-Terror-Kampf in Afghanistan

In Afghanistan befindet sich die Regierung in einer Dauerauseinandersetzung mit der islamistischen Taliban-Bewegung, die weite ländliche Gebiete des Landes kontrolliert und ab und an auch Großstädte angreift. Außerdem baut die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS, Daesh)* in dem Land am Hindukusch ihren Einfluss aus. Die afghanischen Streit- und Sicherheitskräfte führen im Land Operationen zur Terrorismusbekämpfung durch.

* Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten.

ac/mt/dpa