Dritter Corona-Test beim Präsidenten Bolsonaro positiv – Medien

„Der Präsident Jair Bolsonaro fühlt sich gut und wird von den Ärzten betreut. Sein dritter Corona-Test, der am 21 Juli gemacht wurde, ist positiv“, berichtete das Nachrichtenportal.

Momentan befindet sich Bolsonaro in seiner offiziellen Residenz, dem Alvorada-Palast, wo er sich isoliert hatte.

Der brasilianische Präsident, der von Anfang an die Corona-Pandemie heruntergespielt hatte, wurde erstmals am 7. Juli positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Am 15 Juli hatten die brasilianischen Medien berichtet, dass Bolsonaros zweiter Corona-Test auch positiv gewesen sei.

Zuvor hatte Bolsonaro die Krankheit als „leichte Grippe“ bezeichnet und sich gegen jegliche Schutzmaßnahmen gestemmt. Zum Beispiel hatte er sein Veto gegen eine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen wie Kirchen, Geschäften und Schulen eingelegt. Der rechte Staatschef hatte die wirtschaftlichen Schäden eines Lockdowns gefürchtet.

Corona-Lage in Brasilien

Bislang haben sich in dem größten lateinamerikanischen Staat mehr als 2,1 Millionen Menschen mit Coronavirus angesteckt, etwa 81.500 sind gestorben. Experten gehen davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen noch deutlich höher liegen, da in Brasilien nur recht wenig getestet wird.

