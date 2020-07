Anschlag auf Weißes Haus geplant: 23-Jähriger zu 15 Jahren Haft verurteilt

Hasher Jallal Taheb aus der Stadt Cumming (Bundesstaat Georgia) hätte außerdem Angriffe auf die Freiheitsstatue in New York sowie auf das Washington Monument, das Lincoln Memorial und eine Synagoge in der Hauptstadt Washington geplant, so die Behörde am Donnerstag (Ortszeit).

„Taheb plante eine Terrorattacke gegen das Weiße Haus, als Teil seiner „Verpflichtung“, den Dschihad zu führen“, zitiert der für die Nationale Sicherheit zuständige stellvertretende Justizminister John Demers das Statement.

Ermittlung nach Hinweis aus der Bevölkerung

Seine „sorgfältig“ vorbereitete Attacke auf das Weiße Haus habe potentiell das Leben der Mitarbeiter und Besucher des Weißen Hauses gefährdet.

Nach einem Hinweis im März 2018, dass sich Taheb „radikalisiert“ habe und ins Ausland reisen wolle, nahmen die Behörden Ermittlungen auf, so die Mitteilung. Bei einem verdeckten Einsatz der zentralen US-Sicherheitsbehörde FBI zeigte der Mann 2019 demnach Skizzen des Weißen Hauses und beschrieb die Arten von Waffen und Sprengstoffen, die er bei den Angriffen einsetzen wollte. Darunter hätten sich halbautomatische Waffen, improvisierte Sprengsätze, eine Panzerabwehrwaffe und Handgranaten befunden.

Im Januar 2019 hatte das FBI ihn bei dem Versuch festgenommen, sich entsprechende Waffen zu beschaffen. Am 1. April dieses Jahres bekannte Taheb sich den Angaben zufolge der versuchten Zerstörung von Regierungseigentum durch Feuer oder Sprengstoff schuldig.

mo/sb