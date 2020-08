Versorgungskrise nach Mega-Explosion: Libanon kämpft ums nackte Überleben

Die gewaltige Explosion im Hafen von Beirut am Dienstagabend hat weite Teile der libanesischen Hauptstadt in Schutt und Asche gelegt. Das Rote Kreuz im Libanon berichtete von mehr als 100 Todesopfern, wobei viele Menschen immer noch als vermisst gelten und sich wohl unter den Trümmern befinden.

Der Schaden, den das ohnehin geschundene Land erleiden muss, beläuft sich auf mehrere Milliarden Dollar. Besonders katastrophal für die libanesische Wirtschaft ist, dass die verheerende Explosion den kompletten Hafen zerstört hat – und alle Güter, die dort gelagert wurden.

Die Regierung räumt bereits ein, dass die Vorräte für das Land nur für einen Monat reichen werden und dass Mehl im Kleinhandel vorerst nicht verkauft wird. Libanesische Experten erläuterten gegenüber Sputnik, dass sich das Land nach dem Unglück im Beiruter Hafen am Rande eines wahrhaften Kampfes ums Überleben befindet.

Verluste und Schäden

Die Verluste werden bislang unterschiedlich bewertet, aber schon jetzt ist klar, dass die Opferzahl der Mega-Explosion eine der schwersten Tragödien für die libanesische Hauptstadt ist. Hinzu kommt, dass die Regierung kein Geld hat, um den Schaden zu beheben – und deshalb könnten die Probleme der Libanesen noch größer werden.

Der Ökonom Bassem Ajaqah ist der Meinung, dass sich die wirtschaftlichen Verluste des Landes in zwei Kategorien einteilen lassen: infrastrukturelle und Lebensmittel-Verluste.

„Bei den infrastrukturellen bzw. direkten Verlusten geht es um alle mobilen Dinge und Immobilien, die durch die Explosion vernichtet wurden. Das gilt unter anderem für die totale Zerstörung des Beiruter Hafens. Nach unseren Schätzungen sind sie wesentlich höher als 100 Millionen Dollar“, betonte er.

„Bei den Lebensmittelverlusten handelt es sich vor allem um komplett vernichtete Vorräte an Lebensmitteln, Mehl und Getreide. Hinzu kommen auch garantierte logistische Probleme beim Warenimport und -export in der Zukunft, denn durch den Beiruter Hafen wurden bis zu 70 Prozent aller Güter befördert, die den nationalen Warenumsatz ausmachen.“

Außerdem sollte man bedenken, dass diese Katastrophe zur Schließung von etlichen Unternehmen führen wird, deren Büros in den zerstörten Objekten lagen oder die mit dem Hafen anderweitig verbunden waren. Das bedeutet, dass Tausende Libanesen ihren Job verlieren werden.

Die Wirtschaftsexpertin Marwa Othman ist der Auffassung, dass der Libanon aktuell nicht in der Lage sei, die Stadt geschweige denn die ganze nationale Wirtschaft aus eigener Kraft wiederaufzubauen.

„Nach vorläufigen Angaben wird der Wiederaufbau der Hauptstadt die Staatskasse 30 Milliarden Dollar kosten. Ich denke, diese Zahl könnte sich noch um ein Vielfaches erhöhen. Den Beiruter Hafen gibt es nicht mehr, und man muss die Situation nüchtern einschätzen: Der Hafen muss von Grund auf wiederaufgebaut werden. Der Umfang der Katastrophe ist unfassbar. Der Libanon wird diese Probleme nicht aus eigener Kraft in den Griff bekommen und braucht Hilfe, und zwar so schnell wie möglich. Die Explosion hat den Libanon an den Abgrund manövriert“, so die Expertin.

Probleme um den Hafen sind noch tiefgreifender

Der Libanon ist ein Land, das kaum eigene Naturressourcen hat und deshalb mehr als 70 Prozent aller Rohstoffe und Produkte importieren muss. Das wichtigste logistische Zentrum liegt jetzt in Trümmern. Angesichts dessen stellt sich die logische Frage: Wie ließe sich das überhaupt kompensieren?

Das Verkehrsministerium hat zwar schon am Dienstagabend verkündet, dass die meisten Waren jetzt durch den Hafen von Tripoli befördert werden, aber seine Kapazitäten sind deutlich geringer als die des zerstörten Beiruter Hafens.

Experte Bassem Ajaqah vermutete, dass der Güterumschlag auf die Häfen von Sidon und Tyros verteilt werden könnte, aber auch das würde nicht alle logistischen und wirtschaftlichen Probleme lösen.

„Selbst wenn die gesamte Belastung zwischen den Häfen von Tripoli, Tyros und Sidon verteilt werden könnte, wird es trotzdem schwierig. Erstens sind für eine solche Verlagerung der Logistikketten beträchtliche Mittel und auch viel Zeit erforderlich. Zweitens sind die Kapazitäten dieser Häfen gering, und deshalb wird der Export und Import des Libanons wesentlich sinken. Dementsprechend wird das Land große Finanzmittel verlieren.“

Marwa Othman stellte fest, dass das Land aktuell keine Ressourcen habe, um solche Aufgaben zu übernehmen:

„Verstehen Sie mich richtig: Unser Staat ist bankrott. Auch ohne die Explosion in Beirut hätte unser Verkehrsministerium keine Möglichkeiten für solche logistischen ‚Manöver‘. Und jetzt schon gar keine.“

Nahrungskrise

Die libanesische Landwirtschaft ist aus geografischen und aus klimatischen Gründen kaum entwickelt und kann den Bedarf des Landes nicht decken.

Am Beiruter Hafen befanden sich unter anderem Lagerhäuser mit Getreide, Mehl und anderen wichtigen Lebensmitteln. Und jetzt hat der Libanon im wahrsten Sinne des Wortes blitzschnell fast alle seine Vorräte verloren: Sie werden bestenfalls für einen Monat reichen.

„Leider gibt es jetzt allen Grund zu glauben, dass der Libanon auf das Niveau von 1912 stürzen wird – das „hungrigste“ Jahr in seiner Geschichte, als Hunderte Menschen ohne Essen sterben mussten. Der Libanon hat kein Geld, um die Situation um die Nahrungssicherheit zu verbessern, und kostenlos wird uns niemand Getreide und Mehl liefern. Ich denke, dass auch andere Lebensmittel bald Mangelware werden“, so Marwa Othman.

„Man muss einräumen: Der Libanon befindet sich am Rande einer humanitären Katastrophe“, fuhr die Expertin fort. „Die Regierung muss dringend unsere Nachbarn und internationale Organisationen um Hilfe bitten. Mehrere Monate, die nötig sind, um mit dem Wiederaufbau der Stadt zu beginnen, könnte das Land unter Umständen einfach nicht überleben.“