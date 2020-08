Jeder dritte US-Bürger will sich nicht gegen Corona impfen lassen - Umfrage

Im Zuge der Umfrage fragte man deren Teilnehmer, ob sie sich gegen Coronavirus impfen lassen würden, wenn der Impfstoff zur Verfügung stehen und dabei kostenlos sein würde. Dabei gab die Mehrheit der Befragten (65 Prozent) zu, dass sie sich impfen lassen würden. Rund 35 Prozent der Umfrageteilnehmer sprachen sich gegen eine solche Impfung aus.

Was die politischen Ansichten der Befragten betrifft, so sprachen sich 81 Prozent der Anhänger der Demokratischen Partei für eine Impfung gegen Coronavirus aus, wobei diese Zahl bei den Anhängern der Republikanischen Partei bei 47 Prozent lag.

Laut der Umfrage würden sich rund 70 Prozent der Menschen, die 65 Jahre oder älter sind, gegen Coronavirus impfen lassen, wobei diese Zahl bei den Befragten zwischen 18 und 29 Jahren 76 Prozent betrug.

Die Umfrage fand vom 20. Juli bis 2. August statt. Das Meinungsforschungsinstitut „Gallup“ gab keine genaue Zahl der Umfrageteilnehmer an. Allerdings teilte die Organisation mit, dass die Umfrage mithilfe einer randomisierten Stichprobe unter den 7.632 Mitgliedern des Umfragegremiums der Organisation durchgeführt worden sei. Der statistische Fehler der Umfrage betrage zwei Prozent.

US-Corona-Impfstoff

Das amerikanische Biotechnologie-Unternehmen Moderna hatte in der vergangenen Woche bekanntgegeben, dass der Impfstoff mit der Kennzeichnung mRNA-1273 in die dritte Phase der klinischen Studie eingetreten sei. Nun müsse er an mindestens 30.000 Freiwilligen erprobt werden. Sind die Tests erfolgreich, könnten schon im Herbst Hundertmillionen Impfstoffdosen hergestellt werden.

Der US-Präsident Donald Trump hatte dabei versprochen, einen von den USA entwickelten Corona-Impfstoff auch anderen Ländern zur Verfügung zu stellen.

