Rohani rechnet mit Corona-Notstand bis Januar 2021

„Wir haben den Notstand nun seit sechs Monaten und müssen uns auf mindestens weitere sechs Monate vorbereiten“, sagte Rohani.

Seiner Meinung nach sei es nicht möglich, alle Beschränkungen wieder aufzuheben. Auf seiner Webseite schrieb Rohani unter anderem, dass man einen Mittelweg zwischen Normalität und Einhaltung der Corona-Vorschriften finden müsse. Zugleich rechtfertigte er erneut seine Politik, verschiedene Maßnahmen zu lockern.

Die von Rohani in den vergangenen beiden Monaten angeordneten Lockerungen hatten dazu geführt, dass viele Iraner die Hygieneregeln sowie die Pandemie selbst nicht mehr ernstnahmen. Als Resultat stieg die Zahl der Corona-Opfer dramatisch – an manchen Tagen überschritt diese Zahl sogar 200 Tote pro Tag. Aktuell liegt die Zahl der Todesopfer im Lande bei mehr als 18.000. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem neuartigen Virus hat die Marke von 320.000 überschritten.

Bisher nur leichte Besserung der Corona-Lage

In den vergangenen Tagen registrierte das iranische Gesundheitsministerium eine leichte Besserung der Corona-Lage. Experten zufolge ist das in erster Linie darauf zurückzuführen, dass sich wieder mehr Leute an Masken- und Abstandspflicht halten. Allerdings gebe es noch keinen Grund zur Entwarnung, so das Ministerium.

„Unser kurzfristiges Minimalziel sollte weiterhin eine zweistellige Opferzahl (pro Tag) sein“, sagte Vizeminister Iradsch Hariurichi gegenüber den Medien.

Laut den jüngsten Angaben der Johns-Hopkins-Universität haben sich bisher 326.712 iranische Bürger mit Coronavirus angesteckt. Davon sind 18.427 Corona-Patienten gestorben.

