Russische Su-27 fängt US-Aufklärungsflugzeug über Schwarzem Meer ab

Ein russischer Kampfjet des Typs Su-27 hat am Sonntag ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug vom Typ EP-3E Aries über dem Schwarzen Meer abgefangen. Dies berichtete das Nationale Zentrum für Verteidigungsverwaltung.

Demnach näherte sich das russische Flugzeug dem Flugobjekt an, um es zu identifizieren. Dann beschloss die Besatzung des russischen Kampfjets, auf den Einsatzflugplatz zurückzukehren, nachdem sich das ausländische Flugzeug entfernt hatte.

Dem Nationalen Zentrum für Verteidigungsverwaltung zufolge erfolgte der Flug des Kampfjets strikt im Einklang mit internationalen Flugverkehrsregeln.

In diesem Sommer hatten die russischen Militärspezialisten bereits mehrmals ausländische Kampfflugzeuge unweit der russischen Staatsgrenze gesichtet. So hatte ein russischer Kampfjet vom Typ Su-27 am Freitag zwei amerikanische Flugzeuge über dem Schwarzen Meer abgefangen.

Der erste stellvertretende Leiter des Internationalen Ausschusses des russischen Föderationsrates, Wladimir Dschabarow, hatte wiederholt betont, dass russische Kampfflugzeuge immer bereit seien, das russische Territorium vor ausländischen Flugzeugen zu schützen. Moskau wies zudem darauf hin, dass solche Handlungen für zusätzliche Spannungen in den Beziehungen zwischen Russland und den USA sorgen. Die russischen Behörden hatten auch Washington dazu aufgerufen, auf die Flüge nahe der russischen Grenze zu verzichten. Die USA reagierten darauf ablehnend.

ac/mt