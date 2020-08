EU-Länder sollen Bürger in Belarus zur „Samtrevolution“ ermutigen - Babis

„Was 1968 in unserem Land geschah, darf nicht in Belarus passieren“, so Tschechiens Ministerpräsident.

Deshalb rief Babis auch die übrigen Visegrad-Staaten und die baltischen Länder dazu auf, aktiver in dieser Situation zu handeln.

Massenproteste nach Präsidentschaftswahl in Weißrussland

Seit der Präsidentschaftswahl in Belarus vor einer Woche gibt es in dem Land massive Proteste gegen Lukaschenko, der sich zum sechsten Mal in Folge zum Wahlsieger hatte ausrufen lassen. Am Freitag hatte die weißrussische Wahlkommission die Endergebnisse der Präsidentschaftswahlen vom 9. August publik gemacht. Laut ihren Angaben bekam der seit 1994 regierende Alexander Lukaschenko 80,1 Prozent der Stimmen, die führende Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja erhielt 10,12 Prozent. Allerdings erkennt sie die Niederlage nicht an: Nach Informationen ihres Wahlkampfteams gewann sie die Wahl mit 70 bis 80 Prozent der Stimmen.

Am 11. August wurde bekannt, dass die EU nach der Präsidentschaftswahl in Weißrussland, die von Protesten und Inhaftierungen geprägt war, neue Sanktionen gegen Minsk erwäge.

Samtene Revolution in Tschechien

In einer „samtenen Revolution“ ohne Gewalt erkämpften sich die Menschen in der Tschechoslowakei 1989 die Freiheit. Auf einer von Studenten organisierten Großkundgebung am 17. November in Prag forderten Demonstranten den Rücktritt der Regierung, freie Wahlen und eine freie Presse. Die kommunistischen Machthaber ließen die Demonstration niederknüppeln. Aus Protest gegen die Brutalität der Polizei gab es weitere friedliche Demonstrationen und schließlich einen Generalstreik. Ende November 1989 trat die gesamte Führung der Kommunistischen Partei zurück.

ac/mt/dpa