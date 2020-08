Spaniens Königshaus nennt Aufenthaltsort des unter Korruptionsverdacht stehenden Juan Carlos

Der Aufenthaltsort des ehemaligen Monarchen blieb für rund zwei Wochen ein Rätsel. Medien spekulierten, dass der 82-Jährige sich in die Dominikanische Republik, nach Portugal oder in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) abgesetzt habe. Die letzte Annahme bestätigte nun das Königshaus.

„Seine Majestät König Don Juan Carlos hat das Haus Seiner Majestät des Königs (Felipe VI. – Anm. d. Red.) benachrichtigt, dass mitgeteilt werden soll, dass er sich am 3. August in die Vereinigten Arabischen Emirate begeben habe, wo er sich derzeit aufhalte.“

Skandal um mutmaßliche Schmiergeldzahlungen

Juan Carlos soll 2008 Medienberichten zufolge beim Bau einer Schnellbahnstrecke in Saudi-Arabien durch ein spanisches Konsortium Schmiergeld in Höhe von 100 Millionen US-Dollar (85 Millionen Euro) kassiert haben. Anfang Juni leitete das Oberste Gericht in Madrid Ermittlungen gegen den Ex-Monarchen ein.

Im Mai 2019 hatte das Königshaus mitgeteilt, dass Juan Carlos I. seine gesellschaftlichen Verpflichtungen, die er als Mitglied der Königsfamilie übernommen hatte, einstelle. Damit beschloss er, fünf Jahre nachdem er seine Krone zugunsten seines Sohnes niedergelegt hatte, künftig auch öffentlichen Veranstaltungen fernzubleiben.

Juan Carlos de Borbón hatte 39 Jahre lang Spanien regiert. Am 22. November 1975 wurde er, zwei Tage nach dem Tod des faschistischen Generals Francisco Franco, zum König ernannt. Franco hatte den Monarchen als seinen Nachfolger vorgeschlagen. Juan Carlos I. führte jedoch die damals herrschende Diktaturherrschaft in Spanien nicht fort, sondern unterstützte die Demokratisierung des Staates.

mo/mt/sna