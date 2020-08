Iran: „Sabotageakt“ verursachte Explosion in der Atomanlage Natans

Die Untersuchungen der Explosion in der Atomanlage Natans haben nach Angaben der iranischen Atomorganisation (AEOI) einen Sabotageakt bestätigt. Das sagte AEOI-Sprecher Behrus Kamalwandi am Sonntag dem iranischen Sender Al-Alam.

„Aber wie es genau passierte, wird von den Sicherheitsbehörden zu gegebener Zeit bekanntgegeben“, fügte er hinzu. Ob es ein interner oder externer Sabotageakt gewesen sei, sagte er nicht.

Damit bezeichnete die iranische Atomorganisation die Explosion Anfang Juli in einem Industrieschuppen in der Anlage Natans erstmals als Sabotageakt. Der Iran hatte die Explosion dort zwar bestätigt, aber zunächst nur von begrenzten Schäden gesprochen. Außerdem hatte die Explosion laut der Organisation auch keine Auswirkungen auf die Arbeit in der Atomanlage selbst, da sich in dem Industrieschuppen kein nukleares Material befunden habe.

Dann aber räumte Sprecher Kamalwandi ein, die Explosion habe doch „beachtliche Schäden“ angerichtet, auch finanzielle. Aber aus sicherheitstechnischen Erwägungen wollte damals keiner in Teheran über die die genaue Ursache des Vorfalls sprechen. Gesagt wurde nur, dass der Schuppen bald wieder aufgebaut werde - und moderner und effektiver als zuvor werden würde.

In der Atomanlage Natans im Zentraliran werden sowohl Uran angereichert als auch neue Zentrifugen gebaut und getestet. Daher gab es diverse Spekulationen darüber, was im Juli wirklich in der Anlage vorgefallen war. Die Rede war entweder von einer ausländischen Cyberattacke auf die Anlage oder einer Explosion bei den Tests der neuen Zentrifugen. Später wurde aber auch über einen internen Sabotageakt trotz strenger Überwachung gemunkelt. Das wurde aber nicht bestätigt.

jeg/dpa