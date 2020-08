Tichanowskaja im EU-Parlament: Opposition signalisiert Bereitschaft zum Dialog mit Regierung

Das EU-Parlament hat bei seiner Sitzung am Dienstag die weißrussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja per Video zugeschaltet. Dabei sprach sie sich für einen Dialog mit der Regierung unter Teilnahme einer Vermittlergruppe aus.

„Unser Ziel ist es, gerechte und freie Wahlen auf eine friedliche Art und durch Dialog zu errreichen. Daher erkläre ich unsere Bereitschaft zum Dialog mit der Regierung. Wir sind bereit, die Vermittler zu berufen“, sagte Tichanowskaja.

Das weißrussische Volk wolle „freie und gerechte Wahlen“.

Das sei die Forderung der Demonstranten auf den Straßen und der Aufruf der Menschen bei Protesten der Fabrikarbeiter, betonte die Ex-Präsidentschaftskandidatin.

„Das ist der Wunsch der ganzen Nation“.

„Friedliche Revolution im Gange“

Die Oppositionsführerin sprach zudem von einer „friedlichen Revolution“ im Land:

„Wir sind ja keine Opposition mehr. Wir vertreten die Mehrheit. Derzeit ist eine friedliche Revolution im Gange“, die weder pro- oder antirussisch noch pro- oder antieuropäisch sei, sagte Tichanowskaja.

Es gehe um eine „demokratische Revolution“, es gehe um einen Kampf des Volkes, das für sich selbst über freies Wählen seiner Anführer und sein Schicksal entscheiden wolle.

Tichanowskaja trifft US-Vizeaußenminister

Tichanowskaja hat sich noch am Vortag ihres Video-Auftritts im EU-Parlament mit dem Vizeaußenminister der USA, Stephen Biegun, in Vilnius getroffen. Dabei betonte sie wie auch am Dienstag die Wichtigkeit einer Dialogaufnahme:

„Wir haben immer gesagt, dass wir bereit für einen Dialog sind und eine friedliche Regelung anstreben. Zur Erleichterung des Dialogs sind wir für die Vermittlung internationaler Organisationen offen“, zitierte die Pressestelle Tichanowskaja.

Proteste nach Lukaschenkos Wahlsieg

Gleich nach den Präsidentschaftswahlen in Weißrussland am 9. August hatte die Opposition mit landesweiten Massenprotestaktionen begonnen. Die Gegner des amtierenden Staatschefs Alexander Lukaschenko, für den dieser Wahlsieg bereits der sechste in Folge war, wollen seine Wiederwahl nicht anerkennen. Nach Angaben der Zentralen Wahlkommission konnte Lukaschenko 80,1 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigen. Die Opposition glaubt, dass seine Herausforderin Swetlana Tichanowskaja die Wahl gewonnen hat.

