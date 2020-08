Protestaktionen in Weißrussland – 29 Festnahmen

Bei Protesten am Samstag sind in Weißrussland 29 Menschen festgenommen worden. Dies gab das Innenministerium des Landes bekannt.

Landesweit nahmen demnach mehr als 8500 Menschen an Kundgebungen teil. 42 „Hotspots der politischen Aktivität“ seien festgestellt worden.

Massenproteste

Der Behörde zufolge wurden 35 Verstöße gegen Gesetze über Massenveranstaltungen festgestellt. 29 Menschen erwarten nun Gerichtsverfahren wegen mutmaßlichen administrativen Verstößen.

In Weißrussland dauern seit mittlerweile mehr als zwei Wochen Proteste gegen Lukaschenko an, der bereits seit 26 Jahren an der Macht ist. Auch am Samstag fanden Kundgebungen gegen die Ergebnisse der Präsidentenwahlen und gegen Handlungen der Polizisten während früherer Demonstrationen statt.

Zahlreiche Frauen marschierten am Samstag in einem Protestzug gegen den weißrussischen Staatschef Alexander Lukaschenko. Zu der Aktion kamen nach Angaben des Ministeriums rund 4000 Menschen zusammen.

Präsidentschaftswahl in Weißrussland

Auslöser der Kundgebungen war die Präsidentschaftswahl vom 9. August, bei der der seit 1994 regierende Lukaschenko nach offiziellen Angaben auf 80,1 Prozent der Stimmen gekommen war. Seine Herausforderin Swetlana Tichanowskaja konnte demnach rund zehn Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigen.

Die Opposition erkannte die Niederlage ihrer Kandidatin nicht an und erklärte Tichanowskaja, die inzwischen nach Litauen geflüchtet ist, zur Siegerin. Die Demonstranten forderten Lukaschenkos Rücktritt. In den ersten Protesttagen gab es mehr als 7000 Festnahmen. Hunderte Menschen erlitten Verletzungen. Nach Behördenangaben gab es auch drei Tote.

mo/sb/sna