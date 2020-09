Lukaschenko als Präsident in Weißrussland vereidigt

Alexander Lukaschenko wurde nach Angaben von Sputnik Belarus am Mittwoch in das Präsidentenamt von Weißrussland eingeführt.

Mit der rechten Hand auf der weißrussischen Verfassung legte der 66-jährige Politiker in Minsk den Eid ab. Bei der Zeremonie sagte Lukaschenko, seine Landsleute hätten nicht einfach einen Staatschef gewählt, sondern ihr „friedliches Leben, Souveränität und Unabhängigkeit verteidigt“, berichtet Sputnik Belarus.

Die Amtseinführung geschah ohne Ankündigung. Noch am Mittwoch teilte Lukaschenkos Pressesprecherin Natalja Ejsmont gegenüber Sputnik mit, eine Ankündigung würde „näher zum Zeitpunkt der Vereidigung“ gemacht.

„Das ist der Tag unseres Sieges, der überwältigend und schicksalsträchtig ist“, sagte Lukaschenko.

Die soziale Politik werde Merkmal des Landes bleiben. Die weißrussische Staatlichkeit sei mit einer „Technologie zur Zerstörung souveräner Staaten“ konfrontiert gewesen.

„Wir waren aber unter den Wenigen – vielleicht sogar die Einzigen –, wo eine ‚farbige Revolution‘ keinen Erfolg gehabt hat.“

Wahlen in Weißrussland

Dies sei die Wahl der Weißrussen, die ihr Land „auf keinen Fall verlieren“ wollten und – trotz „teuflisch ausgeklügelter Beihilfe von außen“ – die Achtung füreinander bewahrt hätten.

Bei den Präsidentenwahlen in Weißrussland am 9. August hatte Alexander Lukaschenko mit mehr als 80 Prozent der Wählerstimmen zum sechsten Mal in Folge gesiegt. Seine Rivalin Swetlana Tichanowskaja kam auf etwa zehn Prozent.

Die Opposition hatte die Niederlage ihrer Anführerin nicht anerkannt und erklärte Tichanowskaja zur wahren Siegerin des Wahlrennens. In vielen Städten des Landes kam es zu Massenprotesten. Die Protestler forderten Lukaschenkos Rücktritt. Tichanowskaja floh nach Litauen. Von dort aus rief sie die Bildung eines Koordinierungsrates der Protestbewegung aus, der die Machtübergabe in Weißrussland organisieren soll.

Die weißrussische Generalstaatsanwaltschaft hat wegen der Aufrufe zum Sturz der Regierung ein Strafverfahren eingeleitet. Fünf der insgesamt sieben Mitglieder des Koordinationsrates sind derzeit in Haft oder befinden sich im Ausland.

In den ersten Protesttagen gab es mehr als 7000 Festnahmen. Hunderte Menschen, darunter mehr als 130 Polizisten, erlitten Verletzungen. Es gab auch mehrere Tote. Die EU kritisiert Lukaschenko wegen „brutaler Polizeigewalt“ gegen friedliche Demonstranten.

