Frankreichs Regierung verurteilt mutmaßlich sexistisch motivierten Angriff in Straßburg

Ein mutmaßlich sexistisch motivierter Angriff auf eine Studentin sorgt in Frankreich für Empörung.

Die Regierung Frankreichs verurteile den Vorfall im elsässischen Straßburg scharf, wo sich die mutmaßlichen Täter dabei an der Kleiderwahl der Frau gestört haben sollen, sagte der Sprecher Gabriel Attal am Mittwoch.

Laut Attal müsse jeder in Frankreich in der Lage sein, in der Kleidung auf die Straße gehen zu können, die sie oder er tragen wolle. Frauen dürften sich nicht wegen der Wahl ihrer Klamotten gefährdet fühlen, belästigt, bedroht oder angegriffen werden, betonte Attal.

Die 22 Jahre alte Studentin wurde nach eigenen Angaben vergangenen Freitag tagsüber nahe der Straßburger Innenstadt von drei Männern erst beschimpft und dann geschlagen, weil sie einen Rock trug. Die Männer hätten sie „Schlampe in einem Rock“ genannt, sagte die Frau dem regionalen Radiosender France Bleu Alsace. Anschließend hätten sie zwei der Männer festgehalten und der dritte ihr ins Gesicht geschlagen, bevor sie flohen, so die Studentin. Sie erhob zudem Vorwürfe gegen Zeugen des Angriffs. Rund 15 Menschen hätten diesen gesehen, aber nichts unternommen, sagte die 22-Jährige.

Polizei führt Ermittlungen zum Fall

Medienberichten zufolge leitete die Polizei Ermittlungen zu dem Fall ein. Demnach erstattete die Studentin auch Anzeige. Die beigeordnete Ministerin im Innenministerium und Ex-Staatssekretärin für Gleichstellung, Marlène Schiappa, reiste am Mittwoch nach Straßburg, um sich dort mit Vertretern der Polizei und Präfektur zu treffen, um über einen besseren Schutz für Frauen zu sprechen.

„Der Rock ist nicht für den Angriff verantwortlich und die Frau noch weniger“, betonte Schiappa gegenüber France Bleu.

In Straßburg werde bis 2021 durch das Innenministerium ein Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin in der Polizeistation eingestellt, sagte Schiappa einem Bericht der Lokalzeitung „DNA“ zufolge. Damit solle der Dialog zwischen Opfern geschlechtsspezifischer und sexueller Gewalt und der Polizei verbessert werden.

ac/mt/dpa