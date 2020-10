Regierungspartei gewinnt Regionalwahl in Tschechien

Die Regierungspartei ANO (dt. „Ja“) von Ministerpräsident Andrej Babis hat die Regionalwahl in Tschechien gewonnen. Das gab die Statistikbehörde CSU am Samstag nach Auszählung fast aller Stimmen bekannt.

Die Wahl vom Freitag galt als wichtiger Stimmungstest vor den Parlamentswahlen im nächsten Jahr. Die ANO-Bewegung erreichte dem Amt zufolge insgesamt die meisten Stimmen und lag in zehn der 13 Regionen an erster Stelle.

Die mitregierenden Sozialdemokraten (CSSD) erlitten dramatische Verluste und erzielten nur knapp fünf Prozent der Stimmen. Stärkste Oppositionspartei wurden die tschechischen Piraten. Die Beteiligung lag bei knapp 38 Prozent.

Zugleich wurde in einem Drittel der 81 Wahlbezirke zum Senat, dem Oberhaus des Parlaments, gewählt. Die ANO kann die meisten Kandidaten in die Stichwahlen in einer Woche schicken, dicht gefolgt von mehreren konservativen Parteien.

Wahlen bei komplizierter Corona-Lage

Der Urnengang verlief vor dem Hintergrund rasant steigender Covid-19-Ansteckungszahlen im Land. Tschechien verzeichnete zwei Tage in Folge einen Rekord bei den täglichen Corona-Neuinfektionen. Am Freitag wurden 3793 bestätigte Fälle gemeldet.

Ab Montag gilt in dem Land mit seinen 10,7 Millionen Einwohnern für 30 Tage der Ausnahmezustand, um die Ausbreitung einzudämmen. Die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle stieg damit auf 78.051. An der durch das Virus SARS-CoV-2 ausgelösten Lungenerkrankung starben insgesamt 699 Patienten.

Der tschechische Premier zeigte sich bei einem Auftritt im tschechischen Fernsehen froh über die Wahlergebnisse und vermutete, sie wären noch besser gewesen, wenn es keine Pandemie gegeben hätte.

mo/mt/dpa/rtr/sna