Umfrage zur US-Wahl: Trump liegt 14 Prozentpunkte hinter Biden

Die Umfrage wurde vom 30. September bis 1. Oktober unter 800 registrierten Wählern durchgeführt. Dabei beträgt die Fehlerquote rund 3,5 Prozentpunkte.

Laut der Umfrage sind 53 Prozent der US-Wähler bereit, für Biden bei den kommenden Präsidentschaftswahlen zu stimmen. Dabei würden 39 Prozent der Befragten ihre Stimme für Trump abgeben, wobei sechs Prozent der Wähler ihre Entscheidung noch nicht getroffen hätten.

Die Lücke zwischen den Kandidaten beträgt also 14 Prozentpunkte, was sechs Punkte mehr als im Vormonat ist.

49 Prozent der Befragten gaben an, Biden habe bei der TV-Debatte am Dienstag besser als Trump abgeschnitten, wobei nur 24 Prozent der Umfrageteilnehmer glauben, dass der Amtsinhaber es besser geschafft habe. Weitere 17 Prozent der Befragten teilten mit, dass keiner von den Kandidaten dabei besser abgeschnitten habe. Insgesamt gaben 73 Prozent der Menschen an, dass das TV-Duell vom Dienstag keinen Einfluss darauf gehabt hätte, wie sie bei den bevorstehenden Wahlen abstimmen würden.

Die US-Präsidentschaftswahlen finden am 3. November statt. Die vorzeitige Stimmabgabe in mehreren Bundesstaaten hat jedoch schon begonnen. Die erste der drei Präsidentendebatten fand in der Nacht zum 30. September statt.

ac/mt