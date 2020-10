Rumänien ruft seinen Botschafter aus Weißrussland zurück

Rumänien hat seinen Botschafter in Weißrussland, Viorel Moșanu, zu Konsultationen zurückgerufen. Dies teilte der rumänische Außenminister Bogdan Aurescu am Freitag mit.

„Wir haben beschlossen, unseren Botschafter in Weißrussland zu Konsultationen zurückzurufen, weil wir uns mit Litauen und Polen solidarisieren. Weißrussland muss verstehen, dass Druck auf EU-Länder auf diplomatischer Ebene einen Dialog nicht begünstigen wird“, schrieb Aurescu auf Twitter.

Zuvor hatte auch Bulgarien seinen Botschafter in Weißrussland, Georgi Wassilew, zu Konsultationen zurückgerufen. Das Außenamt in Sofia hatte diese Entscheidung mit der komplizierten Lage in Weißrussland erklärt.

Beziehungen Weißrussland-EU auf Talfahrt

Die Beziehungen Weißrusslands mit den EU-Ländern haben sich nach den Präsidentenwahlen vom 9. August in der Ex-Sowjetrepublik drastisch verschlechtert. Der Wahlleitung zufolge hatte der seit 26 Jahren regierende Alexander Lukaschenko mehr als 80 Prozent der Stimmen erhalten und sich zum sechsten Mal im Amt des Präsidenten bestätigen lassen. Die EU erkannte Lukaschenko nicht als legitimen Staatschef an. Die Opposition sieht Tichanowskaja als wahre Wahlsiegerin.

Am 2. Oktober schlug das weißrussische Außenministerium Polen und Litauen vor, die Zahl ihrer diplomatischen Vertreter in Minsk abzubauen – entsprechend von 50 auf 18 beziehungsweise von 25 auf 14 Mitarbeiter.

Danach drückte EU-Chefdiplomat Josep Borrell sein Bedauern im Zusammenhang mit dieser Forderung der weißrussischen Behörden aus. Seiner Ansicht nach widerspricht dies dem Dialog mit der EU und isoliert die Behörden Weißrusslands weiter.

