„Fühle mich geschützt“ – Trump spricht von Immunität gegen Corona

US-Präsident Donald Trump erklärte am Sonntag in einem Interview mit dem TV-Sender Fox News, er sei nun „immun“ gegen das Coronavirus.

„Ich habe die Tests auf höchstem Niveau gemacht und bin in hervorragender Verfassung. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich mich fantastisch fühle, ich fühle mich tatsächlich gut. Ich fühle mich sogar in dem Sinne gut, dass das Wort 'Immunität' etwas bedeutet, das heißt, ich fühle mich geschützt“, sagte Trump gegenüber Fox News.

Wie Trump ferner mitteilte, sei er nicht mehr ansteckend gewesen, als er am Samstag vor seinen Anhängern auf dem Balkon des Weißen Hauses aufgetreten sei. Dies war sein erster öffentlicher Auftritt nach Bekanntwerden seiner Covid-19-Erkrankung.

Auch Trumps Leibarzt Sean Conley teilte am Samstag mit, dass der US-Präsident nicht mehr ansteckend sei. Der US-Staatschef hatte am 2. Oktober via Twitter bekanntgegeben, dass er und seine Frau Melania positiv auf das Coronavirus getestet worden seien.

Das amerikanische Staatsoberhaupt wurde dann vorsorglich mit „leichten“ Symptomen in das Militärkrankenhaus Walter Reed in Bethesda nördlich von Washington gebracht, wo er unter anderem mit dem experimentellen Arzneimittel Remdesivir behandelt wurde. Ab Montag befindet sich der US-Präsident wieder im Weißen Haus.

