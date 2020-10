Tichanowskaja stellt Ultimatum: „Das Regime hat 13 Tage Zeit“

„Zwei Monate politischer Krise, Gewalt und Gesetzlosigkeit sind vergangen - und wir haben genug davon. <...> Das Regime hat 13 Tage Zeit, um drei zentrale Forderungen zu erfüllen: Lukaschenko muss seinen Rücktritt ankündigen. Die Gewalt auf den Straßen muss vollständig aufhören. Alle politischen Gefangenen müssen befreit werden <...> Wir haben 13 Tage für die Vorbereitung und während dieser Zeit werden die Weißrussen ihren friedlichen, aber auch nachdrücklichen Protest fortsetzen ", teilte Tichanowskaja auf ihrem Telegrammkanal mit.

Andernfalls drohten der Republik Massenproteste, ein nationaler Streik in Fabriken, Straßensperrungen und ein Einbruch der Verkäufe in staatlichen Geschäften. „Das eigene Volk nach Aussagen über die Bereitschaft zu Verhandlungen zu verprügeln, ist kein Dialog. Lukaschenko zerstört seine Zukunft und versucht, Beamte, Sicherheitskräfte und das gesamte belarussische Volk hinter sich her zu ziehen. Aber das werden wir nicht zulassen", betonte Tichanowskaja weiter.

Unruhen in Weißrussland

Zuvor hatte die weißrussische Opposition die inländischen Unternehmen bereits zum Aufstand aufgefordert. Einen umfassenden Streik hat es jedoch noch nicht gegeben.

Bei den Präsidentenwahlen in Weißrussland am 9. August hatte Alexander Lukaschenko mit mehr als 80 Prozent der Wählerstimmen nach offiziellen Angaben zum sechsten Mal in Folge gesiegt. Die Opposition erkannte das Ergebnis nicht an und erklärte seine Herausforderin Tichanowskaja zur wahren Siegerin. Daraufhin kam es landesweit zu Protesten, die von den Ordnungskräften zunächst gewaltsam niedergeschlagen wurden. Die Opposition fordert seither Lukaschenkos Rücktritt, die Freilassung aller politischen Gefangenen und Neuwahlen. Die Proteste dauern seit fast zwei Monaten an.

ekn/gs/sna