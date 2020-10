Bergkarabach: Minsker OSZE-Gruppe ruft zu sofortiger Umsetzung der Verpflichtungen auf

“Die Ko-Vorsitzenden der Minsker OSZE-Gruppe (Russland, Frankreich, USA) fordern Baku und Eriwan auf, sich dringend auf einen Mechanismus zur Überprüfung des Waffenstillstands zu einigen“, heißt es in der Erklärung der Ko-Vorsitzenden, welche der OSZE-Pressedienst veröffentlicht hat. „Die Ko-Vorsitzenden betonen, dass zivile Opfer unter keinen Umständen akzeptabel sind. Die Ko-Vorsitzenden fordern die sofortige Umsetzung des humanitären Waffenstillstands, um die Rückgabe der Gefallenen, Gefangenen und Inhaftierten sicherzustellen“, heißt es weiter.

“Die Ko-Vorsitzenden empfinden die anhaltende Gewalt in der Konfliktzone Berg-Karabach als besorgniserregend. Die Ko-Vorsitzenden fordern den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew und den armenischen Premierminister Nikol Pashinjan auf, unverzügliche Maßnahmen zur Umsetzung des am 10. Oktober in Moskau abgeschlossenen Abkommens zu treffen. Dies ist notwendig, um katastrophale Folgen für die Region zu verhindern“, so die Erklärung.

Eskalation im Südkaukaukasus

Es wird darauf verwiesen, dass die Ko-Vorsitzenden der Minsker OSZE-Gruppe nach Gesprächen mit den Außenministern Armeniens und Aserbaidschans ander politischen Auseinandersetzung in Berg-Karabach arbeiten, um die während der Verhandlungen erzielte Lösung umzusetzen.

Am 27. September hatte sich die Situation in der selbsterklärten Republik Berg-Karabach zugespitzt. Zwischen Armenien und Aserbaidschan kam es zu schweren militärischen Auseinandersetzungen, die seitdem andauern. Auf beiden Seiten gibt es inzwischen Tote und Verletzte zu beklagen. Baku und Eriwan machen sich gegenseitig für die Verschärfung der Lage verantwortlich. Armenien rief wegen der Zuspitzung den Kriegszustand und eine allgemeine Mobilmachung aus. Das aserbaidschanische Parlament beschloss ebenfalls, in einigen Städten und Regionen das Kriegsrecht einzuführen.

Die internationale Gemeinschaft forderte die Parteien auf, Zurückhaltung zu zeigen. Die Türkei erklärte ihrerseits, sie werde Aserbaidschan jede Unterstützung gewähren, darunter auch militärische, um die Baku bitten werde.

Moskau verwies zuvor darauf, dass Armenien Mitglied der Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit (OVKS) sei. Daher habe Russland gewisse Verpflichtungen gegenüber Armenien.

ekn/gs/sna