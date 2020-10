Belgiens Außenministerin positiv auf Coronavirus getestet

Gestern hatte Wilmès mitgeteilt, dass sie sich wegen der corona-ähnlichen Symptome in Quarantäne begebe.

Het resultaat van mijn Covidtest is positief. Een besmetting die wellicht plaatsgevonden heeft in familiekring, gezien de voorzorgsmaatregelen die ik buitenshuis heb genomen. — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) October 17, 2020

​„Mein Covid-19-Test hat sich als positiv erwiesen. Ich habe mich wahrscheinlich im Familienkreis angesteckt, wenn man all die Sicherheitsmaßnahmen bedenkt, die außerhalb meines Hauses getroffen wurden“, schrieb sie auf Twitter.

Am 12. Oktober hatte Wilmès an einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg teilgenommen.

Zuvor hatte auch der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg bekanntgegeben, er sei positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden.

ac/mt