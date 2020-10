Sportfan-Protest gegen Corona-Maßnahmen in Prag eskaliert

Mehr als 2000 Fußball- und Eishockeyfans haben am Sonntag in Prag gegen die Corona-Einschränkungen im Sport protestiert. Anschließend kam es zu Auseinandersetzungen zwischen gewaltbereiten Hooligans und den Sicherheitskräften.

Bei der Kundgebung sei die maximal erlaubte Teilnehmerzahl für Demonstrationen von 500 Menschen überschritten worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Veranstalter beendeten die Versammlung im Stadtzentrum nach rund einer Stunde.

Zakročující pořádkové jednotky policie na Staroměstském náměstí.#policepha pic.twitter.com/HyOMkzfjIv — Policie ČR (@PolicieCZ) October 18, 2020

Tschechien untersagt Sportveranstaltungen

Die meisten Demonstranten seien den Aufforderungen der Veranstalter gefolgt und hätten den Ort der Veranstaltung verlassen, so die Ordnungshüter auf Twitter. Allerdings hätten einige Protestierende Beamte angegriffen. Rund 50 Menschen seien festgenommen worden.

Derweil rief der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis die Menschen erneut auf, wenn möglich zu Hause zu bleiben. Die Regierung hatte ab dem 12. Oktober für zunächst zwei Wochen alle Sportveranstaltungen untersagt. Der Fußball-Ligabetrieb wurde daraufhin unterbrochen. Ausnahmen gelten nur für internationale Wettkämpfe.

In Tschechien wurde wegen der Coronavirus-Pandemie der Notstand ausgerufen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus SARS-CoV-2 stieg zuletzt stark an. Am Samstag kamen nach jüngsten Angaben der US-amerikanischen Johns Hopkins University (JHU) 8713 neue Fälle hinzu. Die Gesamtzahl der jemals Infizierten stieg damit auf knapp 168.827. Mehr als 1350 Menschen starben seit Beginn der Pandemie in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung.

