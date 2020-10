Polizei geht nach Mord an Lehrer bei Paris gegen Islamisten vor

In Frankreich laufen nach dem brutalen Mord an einem Lehrer im Pariser Vorort Conflans-Sainte-Honorine zahlreiche Polizeieinsätze gegen Islamisten. Das teilte der französische Innenminister Gérald Darmanin am Montagmorgen mit.

Die Operationen würden sich gegen „Dutzende Personen“ aus dem radikalisierten Milieu richten, so der Minister. Derartige Polizeieinsätze würden auch in den kommenden Tagen fortgesetzt.

Seit dem Attentat wurden laut Darmanin rund 80 Beschwerden gegen die Verbreitung von Hass im Internet eröffnet. Es handle sich dabei etwa um Nachrichten, die die Tat verherrlicht hätten. Der Minister kündigte auch an, in dieser Woche etliche Verbände in den Blick zu nehmen.

Nach Darmanins Angaben erließen der Vater einer Schülerin von Conflans-Sainte-Honorine sowie andere Menschen „eine Fatwa gegen den Lehrer“. Eine Fatwa ist im Islam eine Rechtsauskunft, um ein religiöses oder rechtliches Problem zu klären. Weltweit negative Schlagzeilen machte der Begriff, als der iranischen Revolutionsführer Ajatollah Ruhollah Chomeini 1989 eine Todesdrohung gegen den britischen Schriftsteller Salman Rushdie wegen Gotteslästerung aussprach.

Brutale Ermordung eines Lehrers

Am späten Freitagnachmittag hatte ein Angreifer den 47-jährige Geschichtslehrer Samuel Paty in Conflans-Sainte-Honorine nordwestlich von Paris enthauptet. Der mutmaßliche Täter wurde später von Polizisten in einer Nachbargemeinde erschossen. Der Lehrer hatte Anfang Oktober zum Thema Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt.

Der Tatverdächtigte Abdulak Abuezidoewitsch A. war nach Behördenangaben 2002 in Moskau geboren worden und soll tschetschenischer Herkunft gewesen sein. Er kam 2008 mit seiner Familie nach Frankreich und verfügte dort über einen Flüchtlingsstatus.

